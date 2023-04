Jako každý rok se v měsíci únoru a březnu konaly republikové šampionáty v halové lukostřelbě. Ani letos na nich nechyběli úspěšní zástupci SK Přerov.

Halové MČR 2023 v lukostřelbě a zástupci SK Přerov | Foto: archiv Lukostřelba SK Přerov

Jako první se uskutečnilo mistrovství České republiky dorostu v Nymburku. David Martinec v kategorii kadet - reflexní luk v kvalifikaci vybojoval 22. místo. V následné eliminaci neprošel přes střelce z SK Eska Cheb a podlehl 0:6.

Bronz pro Krutila

O týden později se konalo opět v Nymburku mistrovství republiky dospělých. V kategorii senior – reflexní luk nastoupil za SK Přerov Tomáš Krutil.

V kvalifikaci si vystřílel 11. místo a hladce se probojoval do eliminací. V těch potom postupoval až do semifinále, kde měl jedno zaváhání a do finále nepostoupil.

Následně se utkal s vítězem kvalifikace o třetí místo. Soupeře porazil a z MČR dovezl bronzovou medaili.

Žactvo bez úspěchu

V březnu bylo v Olomouci na programu mistrovství České republiky žactva. V kategorii mladších žákyň – reflexní luk nastoupila Klára Skácelová, která v kvalifikaci skončila na 27. místě. V následné eliminaci však za stavu 0:6 vypadla.

V kategorii staršího žactva – reflexní luk reprezentovali přerovský oddíl Andrea Zbořilová a Josef Spáčil.

V nejpočetnější kategorii žákyň se Andrea Zbořilová v kvalifikaci umístila na 37. příčce, bez postupu do eliminací. Josef Spáčil skončil v kvalifikaci na 22. pozici. V následné eliminaci svedl vyrovnaný souboj se střelcem z Ostravy, kterému nakonec podlehl díky poslednímu nepovedenému šípu 4:6.

Stříbro pro Jiříka

Poslední republikový halový závod se uskutečnil o uplynulém víkendu v Humpolci. Tento šampionát je určen pro nejmladší lukostřelce od 6 do 10 let. I zde jsme měli Přerované želízko v ohni.

Jiří Nejmet v kategorii reflexní luk 6 – 8 let svedl jako nováček velmi vyrovnaný souboj o medailové pozice. Od druhé poloviny se Jiřík probojovával na příčku nejvyšší, kde se udržel až do samého závěru s těsným náskokem. Nakonec s minimálním rozdílem čtyř bodů na prvního skončil na krásném druhém místě.

„Všem našim střelcům moc gratulujeme a to nejen těm, kteří dovezli cenné kovy, ale i těm, kteří našli odvahu reprezentovat oddíl SK Přerov 1908 na nejdůležitějších závodech sezóny. Nasbírali nové zkušenosti, které se budou hodit při příštích důležitých závodech,“ uvedl předseda oddílu lukostřelby SK Přerov Miroslav Zbořil.

Zdroj: Lukostřelba SK Přerov 1908