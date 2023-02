Tenistka Slaměníková napodobila sestru. Je mistryní světa v deblu

/FOTO + VIDEO/ Djokovič, Feder i Nadal, Hingisová, Muguruzaová nebo Karolína Plíšková. To je malý výčet tenisových šampionů a šampionek, kteří si v minulosti zahráli nejprestižnější světový turnaj hráčů do 14 let Les Petits As. Mezi jeho vítěze se na konci ledna zařadila Lucie Slaměníková z Přerova.

Tenistka Lucie Slaměníková na Les Petits 2023 | Video: archiv Lucie Slaměníkové