Byla jsem v Přerově na antuce dva týdny. A jelikož to není můj úplně oblíbený povrch, bohatě mi to stačí (úsměv). Jsem ráda, že můžu odjet na turnaj – tam se cítím ve své kůži.

V čem je trénink na antuce v Přerově specifický?

Jarní počasí není vždy ideální, foukání a vítr jsou každodenním chlebem. Se sluníčkem to ale vyšlo skvěle, na rozdíl od loňského roku, kdy jsme museli být celou dobu zavření v bublině v hale. Teď jsem si mohla zvykat na venkovní prostředí.

Říkáte, že antuka není váš oblíbený povrch. Přitom jste ovládla juniorské French Open, to si protiřečí, ne?

Na Roland Garros je dost specifická antuka. Je srovnatelná s tvrdým povrchem. Pokud bych se dostala na olympiádu, v což doufám, mohla bych si na ní zahrát dva turnaje. To by bylo skvělé.

Byla by účast na olympijských hrách dalším splněným snem?

Určitě je. Koná se jednou za čtyři roky, jsem ráda, že tento rok mám tu možnost a dopracovala se na umístění, které mi dává šanci tam jet a podívat se, jak to na olympiádě funguje.

Přišel by pak čas na vytetování olympijských kruhů, což sportovci dělají?

Nevím (úsměv). Přemýšlím nad tím, asi tomu ještě nechám čas. Určitě by jednou přišlo, jen nevím zatím kdy.

Když jsme u těch snů, kdyby vám někdo na začátku kariéry řekl, že spolu povedeme takovou debatu, věřila byste mu?

Vždy si dávám co nejbližší cíle. Nemůžu říct, že v deseti letech jsem si řekla, že chci vyhrát Wimbledon nebo grandslam a chci být první na světě. Vždy se nějak propojím s realitou a cíle si upravím podle možností.

Na instagramovém profilu jste zveřejnila fotku nového miláčka. Automobil značky Tesla je dalším splněným snem?

Tenhle sen jsem měla poslední asi čtyři roky. Je to pro mě velká věc.

A jak jste spokojená s elektromobilem?

Baterky drží, vše v pohodě. Já jsem elektrikář, tohle si pohlídám (úsměv).

Pokračujme ve snění. Teď už se zdá být reálné i to, že budete nejlepší na světě jako kdysi váš velký vzor od dětství Serena Williamsová…

Každý chce být nejlepší na světě, být grandslamovým šampionem, ale cesta je dlouhá a náročná.

Tak když se potkáme, řekněme, v listopadu, s čím byste byla spokojená?

Na začátku listopadu bych byla spokojena se ziskem grandslamu a kdybych byla první na světě (smích).

Nemožné to není, navíc světovou jedničku Swiatekovou jste na Australian Open porazila.

S Igou už se známe velice dobře, během pár týdnů jsme proti sobě hrály třikrát. Samozřejmě je nejlepší hráčkou na světě, už jen vyjít s ní na kurt je čest. Jednou bych chtěla být ve stejné pozici, jako je ona.

A jaké myslíte, že pro ni je, hrát proti ambiciózní, mladičké Lindě Noskové?

Není pro ni není nejlehčí hrát proti mně, která do toho jde od začátku do konce. Lidé říkají, že nemám co ztratit. Ale připadám si, že jsem se už vypracovala na místo, kde můžu něco ztratit po každém prohraném zápase. V hlavě jsem se posunula dál, tyhle zápasy pro mě už nejsou takovým šokem.

Pomohl vám k tomu skalp světové jedničky?

Nevím, jestli mi to pomohlo. Na druhý den mi spousta lidí gratulovala, napsala, ale hned další den bych řekla, že už se o to nikdo moc nezajímal. Hlavně na tom turnaji.

Dvakrát jste s Igou letos také prohrála. Jaký byl recept, který vedl k jediné výhře hned na úvod roku?

Věděla jsem, že jediné, co se dá pokazit, je, že do toho nedám všechno a budu hrát špatně. Ale na kurtu jsem se cítila fakt dobře a na konci to vyšlo.

Experti jako Mats Wilander o vás neustále mluví v superlativech. Vnímáte to?

Na začátku kariéry, kdy jsem začínala na menších turnajích, jsem si hledala každý článek nebo fotku se mnou (úsměv). Teď s přibývajícími roky na tour to nevyhledávám, nechci dávat tolik rozhovorů, focení. Často je to nevítané rozptýlení.

Jste na sebe tvrdá? Například váš trenér Tomáš Krupa je málokdy úplně spokojen, má i on vysoké nároky?

Jsem sama na sebe stejně tvrdá jako trenér Krupa. Výsledky nepřichází bez obětí a dřiny. Já jsem se rozhodla, že se na tuhle cestu vydám a musím v ní pokračovat co nejlépe.

Trénuje vás také David Kotyza, jak funguje tato symbióza?

Jsme taková trojka nebo čtverka společně s kondičním trenérem. Domlouváme se, jak jsem na tom fyzicky, psychicky, jestli potřebuju pauzu, jak mají vypadat tréninky na turnajích i mimo ně. Jsem ráda, že je mám, jsou mi velkou oporou. Bez nich bych to nedokázala.

Stále primárně trénujete v Přerově, jste hráčkou zdejšího TK Precheza. Žádné změny se tedy nechystají?

Nechystají. Podmínky, které jsem si nastavila, mi vyhovují, což se odráží na výsledcích.

Na závěr, jaké máte cíle do antukové části sezony?

Doufám, že budu hrát lépe než loni. Nemám moc bodů k obhajování. Loňský rok se mi na antuce úplně nepovedl. Divám se pár týdnů dopředu, uvidíme.