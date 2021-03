Rychlý proces. Volejbalistky Přerova nenavázaly na nadějný třetí set z úvodního čtvrtfinále play-off. V Liberci tentokrát padly ani ne za hodinu 0:3. V prvním setu dokonce uhrály v mladé sestavě pouhých sedm bodů.

Volejbalistky Přerova (v bílém) proti Liberci. Ilustrační fiti | Foto: Deník / Jan Pořízek

„Rozdíl ve kvalitě obou týmů se v prvních dvou setech ukázal naplno. Já osobně se ale za ty dva sety stydím,“ přiznal kouč Zubřic Radim Vlček. „Tohle je realita. Postavili jsme do základu mladé holky a asi je to rozdíl naskočit do rozehraného zápasu, nebo hrát od začátku,“ řekl trenér.