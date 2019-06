Jeden z nejúspěšnějších autokrosařů Evropy začátku tisíciletí, momentálně konstruktér těch nejrychlejších bugin v seriálu mistrovství Evropy i táta velké naděje českého autokrosu. To vše stíhá přerovský Ladislav Hanák, chybělo by snad už jen vrátit se za volant.

Ladislav Hanák se synem Ládíkem. | Foto: Autokrosar.cz

„Samozřejmě by to bylo hezké, ale nemám ani motivaci, protože vím, že tolik času a energie, kolik bych tomu musel věnovat, stejně nemám,“ prozradil mistr Evropy divize 3A do 1600 ccm z let 2007 a 2008.