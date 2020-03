V sobotu Přerov porazil Slavii Praha až po pokutových hodech, přestože ještě pár vteřin před koncem vedl i díky sedmi gólům Janíčka 10:9. Triumf tak musel v penaltách vychytat výborný gólman Jakub Němec.

„To už bylo takové štěstíčko navrch. Říkal jsem si, že buď to vyjde, nebo ne. Naštěstí jsme tam, je důvod k oslavě,“ oddechl si Němec, který klíčové zákroky předváděl i v nedělním duelu proti celku Stepp Praha.

BLÍZKO BYLA I OLOMOUC

Také v tom Přerované potřebovali jedině výhru. V souběžně hraném utkání totiž Olomouc doma porazila Slavii a v tabulce tak šla na čtvrtou příčku. Začátek se KVP nepovedl, Stepp šel do vedení 3:1.

Do poločasu se ale domácí probrali, v defenzivní bitvě srovnali na 3:3 a klíčový úder hostům zasadili ve třetí čtvrtině, kterou ovládli poměrem 5:2. Hostům už drtivý finiš nestačil, Přerov zvítězil 9:8 a bude bojovat o medaile.

„Ten sobotní zápas byl strašně těžký, hodně z nás proto ještě nebylo úplně stoprocentně připravených na nedělní zápas. Kluci mi ale dobře bránili, nechávali málo místa, kam by balon mohl projít, snažil jsem se tam být,“ ohlížel se hrdina víkendu brankář Němec.

„Nervozita byla, ale snažili jsme se výkon uklidnit. Celou sezonu nás trápí neproměňování šancí. Minimálně čtrnáct dnů absolvujeme fyzickou přípravu. Bylo ke konci utkání zjevné, že nám plavecky trošku dochází dech. Potřebujeme se i sehrát v přesilovkách, kde máme malou úspěšnost,“ vyhlíží semifinálové boje trenér KVP Přerov Radek Otáhal.

O finále se Přerov utká s tradičním soupeřem. Jako čtvrtý tým tabulky vyzve vítěze základní části – Kometu Brno. S tou ale Přerované v předposledním dvoukole prohráli o pouhý gól.

„Bude to strašně těžké, vyrovnané a otevřené. Buď to sedne a padne to tam, nebo bohužel. Když do toho dáme všechno, tak se nemáme za co stydět,“ uzavřel Jakub Němec.

Semifinálová série startuje o víkendu 21. a 22. března, pokračovat bude hned o týden později.

KVP Přerov – SK Slavia Praha 11:10p (3:2, 1:2, 4:2, 3:4)

Branky Přerova: Janíček 7, Přikryl 2, Vela 1, Holibka 1.

KVP Přerov – Stepp Praha 9:8 (2:3, 1:0, 5:2, 1:3)

Branky Přerova: Holibka 3, Mazánik 2, Janíček 1, Prachár 1, Komínek 1, Přikryl 1

Přerov: Němec, Mac, Frank, Janíček, Mazánik, Vela, Jurčík, Prachár, Fellner, Komínek, J. Otáhal, Holibka, Přikryl. Trenér: Radek Otáhal.