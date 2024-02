„Z vodních sportů jsme dopadli ze všech nejhůř. Vypadla nám brána, míče, nemohli jsme se věnovat technice ani taktice. Reálně trénujeme až od začátku roku,“ přiznal Jiří Otáhal.

Nyní svým svěřencům naordinoval nový tréninkový plán. Tak, aby výkonnost týmu šla nahoru co nejdříve. „Zařadili jsme nové trendy vodního póla. Věřím, že usilovnou prací se posuneme do elitní čtverky soutěže,“ řekl přerovský trenér.

Už v předešlém kole v bazénu v té době lídra 1. ligy z brněnské Komety Přerov sahal po cenném triumfu. Nakonec však padl 9:10.

„Odehráli jsme nejlepší utkání v sezoně, chybělo na konci štěstíčko a nedopadlo to. Věříme, že se posuneme tam, kam patříme,“ ohlédl se Jiří Otáhal.

Výhru v derby tým potřeboval

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

V derby si KVP v poklidu poradil s Olomoucí. „Potřebovali jsme to jako sůl. Mančaft to nabudí a posune k další práci,“ věří kouč.

Přerované tedy zhruba v polovině sezony stále věří v postup do play-off. „Povinné výhry jsme získali a teď nás čeká dvojzápas do Prahy, pak do Strakonic. Základní část uzavřeme doma proti Brnu. Pokud budeme hrát jako v posledních zápasech, naději tam určitě vidím,“ uzavřel Radek Otáhal.