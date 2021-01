„Asi to překvapilo všechny. Když se na to pak člověk podíval rozumně vzhledem k tomu, jak ta anketa byla nastavená, tak to dává smysl. Taky jsem říkal, že kuželky, tenis a cyklistika jsou jediné sporty, které amatérsky dělám a můžu dělat. Záleží, jak se na to člověk podívá,“ říká viceprezident České kuželkářské asociace Vladimír Sedláček.

Anketní otázky byly položeny pěti tisícům respondentů. Zjednodušeně řečeno, kuželky a bowling dle výzkumu provozuje nejvíce Čechů.

„Myslím, že je to adekvátní. Je to tam jasně napsáno. Jde vlastně o to, co by člověk šel nejradši dělat. Jsem rád, že to tak vyšlo, ale i na svazu jsem říkal, že jsem k tomu trošku skeptický. Nesdílel jsem tak velké nadšení jako ostatní,“ přiznal Vladimír Sedláček.

VÝRAZNĚ POMOHL BOWLING

Tradiční kuželky, které se v našich končinách organizovaně provozují od roku 1937, se zkrátka tak trošku „svezly“ na popularitě bowlingu, který je pochopitelně spojený se společenskou zábavou a třeba i dobrým pivem.

„Také proto to nezveličuji. Rozdělovat bowling a kuželky bych ale zase úplně nechtěl. Veškeré dotace jdou přes ČKBF (Českou kuželkářskou a bowlingovou federaci) a dělí se. A kuželky jsou na tom stále lépe než bowling. Právě díky členské základně a pořádaným akcím,“ vysvětlil Sedláček.

Kuželky a bowling se každopádně bez vlastního přičinění staly po výzkumu Národní sportovní agentury terčem posměšků a útoků hlavně ze strany tradičních českých sportů.

ZESMĚŠNĚNÍ V TIKI-TAKA

„Díval jsem se třeba na televizní pořad TIKI-TAKA, jak do toho bušili. Vystavili si tam kuželky, tak nám udělali pěknou bezplatnou reklamu. My za to nemůžeme. Fotbal nebo hokej může anketu v médiích kritizovat. Nás nikdo do televize nevezme, abychom se k tomu mohli vyjádřit,“ zmínil druhý muž českých kuželek.

Tradiční tuzemský sport nicméně nyní může využít netradičně velké pozornosti. Výsledky výzkumu by totiž mohly být jedním z měřítek, dle kterých se budou rozdělovat státní peníze. Mluví se tak o nové hale pro neolympijské sporty, rekonstrukcích sportovišť nebo nákupu vybavení.

„Mně osobně jde spíš o to, jak k našemu sportu dostat více lidí, jak ho lépe propagovat,“ přidal své vize Vladimír Sedláček.

MISTROVSTVÍ SVĚTA NA HANÉ?

Ten je zároveň předsedou oddílu v Přerově, kde kuželky skutečně patří historicky mezi nejúspěšnější sporty. A právě Přerov by společně s olomouckým klubem mohl z čerstvého úspěchu ve výzkumu těžit. Odložené mistrovství světa družstev dospělých by se v srpnu mohlo konat na Hané.

„Světová kuželkářská federace vyhlásila, že by se mělo konat na dvou kuželnách vzdálených maximálně dvacet kilometrů od sebe – muži a ženy zvlášť. Uvažujeme, že by do toho šel Přerov s Olomoucí,“ prozradil Sedláček.

„Asi by nám výzkum mohl také pomoci. Hlavně u nás v Olomouckém kraji máme jediné dvě kuželny v České republice, které splňují podmínky pro pořádání této akce. Je to zatím taková spekulace,“ uzavřel funkcionář.