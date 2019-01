Přerovsko – Tradiční už dvaatřicátý ročník Zimního běhu přes Kosíř uspořádala TJ Liga 100 Olomouc. Náročný kros konaný jako memoriál Květoslava Křížka byl současně zahajovacím během 31. ročníku Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje pro rok 2011.

Běh vytrvalců na Kosíř | Foto: Jaroslav Polák

Přes nepříznivé zimní podmínky se na start před Lázněmi Slatinice postavilo 217 běžců, aby na náročné obrátkové trati o délce deset kilometrů, vedoucí z větší části po zasněžených a zledovatělých polních a lesních cestách na vrchol Velkého Kosíře a zpět, bojovali o dobré umístění a první cenné body do seriálu, sestávajícího i letos z osmatřiceti závodů.

Se zledovatělou tratí si nejlépe poradil Tomáš Steiner (VSK Univerzita Brno), který zvítězil v čase 42:02 minut. Zpět nezůstali ani běžci přerovského regionu. V hlavní kategorii mužů do 39 let vybojoval Petr Kučera (SK SALIX Grymov, 43:50 minut) pátou příčku, devatenáctý byl Radan Míka (RMC Lipník nad Bečvou, 51:56), 25. Ladislav Pacovský (Přestavlky, 53:16) a 32. Tomáš Zlámal (RMC Lipník nad Bečvou, 56:27).

V kategorii mužů 50 – 59 let obsadil Ladislav Gočaltovský (Rocktechnik TT, 50:57) pátou pozici a v kategorii nejstar-ších mužů 70 a více let vybojoval Jindřich Tomíšek (Obec Říkovice, 1:08:55 hod.) stříbro.

V kategorii žen do 34 let se na stupně vítězů probojovala Hana Slováčková (RMC Lipník nad Bečvou, 56:26) třetím místem. V kategorii 35 – 44 let byla Jarmila Palíšková (SK SA-LIX Grymov, 1:02:37 hod.) čtvrtá a Marta Coufalová (RMC Lipník nad Bečvou, 1:08:40) pátá. V kategorii žen 45 a více let obsadila Hana Tovaryšová (SK Přerov, 1:19:36) čtvrtou příčku.

Dalším závodem Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje bude první Zimní běh kolem Bečvy v sobotu 22. ledna o délce 10,5 kilometru se startem v 11 hodin od sportovního areálu v Grymově. (m)