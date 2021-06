Trénoval Tomáše Berdycha, Karolínu Plíškovou, Barboru Strýcovou či Radka Štěpánka. Tomáš Krupa má zkušenosti se světovými hvězdami. Jedna další mu v Přerově roste pod jeho dohledem. Linda Nosková se do historie zapsala triumfem ve dvouhře juniorského French Open.

Tenistka Linda Nosková se na přerovském betonu chystala pod vedením Tomáše Krupy na juniorský Wimbledon. | Foto: Deník/Ivan Němeček

„Hrála dobře. Pyšná musí být sama na sebe, jak to zvládla. Přestože je to turnaj dětí do 18 let, je tam určitý tlak, se kterým se vypořádala skvěle. Ještě jednou gratuluji,“ řekl Krupa Deníku.