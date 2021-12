S Přerovem se rozloučí americká smečařka Brianna Garnerová a kanadská univerzálka Latoya Hutchinsonová. Obě do čtvrtečního utkání s Olympem Praha uhrály shodně 77 bodů, což je řadí na dělené druhé místo za další Američanku Aliciu McClellanovou, která na Hané zůstává.

McClellanová vede týmovou statistiku bodů, nejlepší je také na bloku. I proto se vedení klubu shodlo na tom, aby třetí cizinka v Přerově setrvala.

„Má výškové parametry. Byť má pořád na čem pracovat, posouvá se. Je přínosem pro tým, je bodová, to je pro nás strašně důležité. Pravidelně nám končí zápasy v plusových číslech. Budeme rádi, když se bude posouvat dál a příští sezonu to zhodnotí ještě více,“ naznačil Vlček to, že s vysokou blokařkou počítá i pro následující extraligový ročník.

Trápení v extralize

V tom aktuálním se přerovský tým nevídaně trápí. V 16 odehraných zápasech nejenže ani jednou nezvítězil, uhrál pouhé dva sety. Zubřice tak mohou být rády, že i tentokrát je extraliga žen nesestupová. I proto se klub rozhodl odchodem dvou zahraničních (a pochopitelně nejlépe placených) hráček ušetřit.

Gardnerová i Hutchinsonová před příchodem do Přerova měly zkušenosti s evropským volejbalem, scouting ale tentokrát trenérům Zubřic nevyšel.

„Vše bylo na základě videí. Když už sem přijedou, nemáme bohužel peníze na to, abychom je hned poslali domů. Chtějí mít podepsanou smlouvu a zaplacené letenky, ještě než přiletí. Nemůžeme vyhazovat peníze. Tak, jak jsme v některých letech měli na cizinky štěstí, tak letos to výkonnostně nebylo ono. To je sport,“ uzavřel Radim Vlček.