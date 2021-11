„Je to méně, než se očekávalo, a musím to nějak vyhodnotit. Ve středu musím na výbor přijít s nějakým řešením,“ uvědomuje si hlavní trenér Radim Vlček.

„Máme pasáže, kdy hrajeme. V momentu, kdy se potřebujeme podržet servisem, tak ho nedáme, hned nato pak dostaneme eso. Pak nám vlak ujíždí. Dělal jsem si srandu, že z pěti hodin čistého času servírování budeme servírovat osm, bohužel,“ kroutil hlavou Vlček po další prohře 0:3 s Duklou.

Prostor pro juniorky?

„Jediným pozitivem bylo, že se tam zase objevily mladé hráčky. Kika Horská svou extraligovou premiéru v základní sestavě na liberu zvládla. Aneta Köhlerová odehrála dva dobré sety, pak utekla do hodně chyb,“ vyzdvihl kouč alespoň dvě mladičké juniorky.

Jak tedy z krize ven? Zdá se, že ani poctivá práce na tréninku nepomáhá. „Samozřejmě nejsem spokojený s tím, že prohráváme. Snažíme se tomu v tréninku dávat maximum, ale bohužel to neprodáme na hřišti,“ pokrčil Radim Vlček rameny.

Na sociálních sítích se již dříve skloňoval možný odchod trenéra Přerova z lavičky A-týmu. „Vím, že spousta lidí řekne, že bych měl odejít. Já si myslím, že na tom hřišti bohužel nestojím. Ale ať tlak od lidí je, já za výkony zodpovědný jsem. Určitě ale nebudu vedení navrhovat, že skončím,“ odmítl trenér rezignaci.

Radim VlčekZdroj: Deník/Jan Pořízek

Impuls ale Přerov každopádně potřebuje. Atmosféra uvnitř týmu je na bodě mrazu a personální změny se víceméně nabízí.

„Možná se rozloučíme s některými hráčkami, které v našem malém rozpočtu berou více peněz a budeme to více hrát s mladými. Možná protrpíme ještě víc takových zápasů, ale bude to s nějakou vizí do příští sezony,“ nastínil Radim Vlček možný další postup klubu.

Nejlépe placenými volejbalistkami jsou v Přerově pochopitelně tři zámořské posily – Brianna Gardnerová, Alicia McClellanová a Latoya Hutchinsonová. A nutno přiznat, že trenéři i fanoušci od nich na hřišti čekali o něco více.

„Cizinky by tady měly být od toho, aby byly rozdílové. Dejme tomu, že nám to, co jsme chtěli, splňuje jedna z nich,“ přiznal lodivod Zubřic.

Opustí Přerov dvě zahraniční hráčky? Jasněji by mohlo být ve čtvrtek po středečním zasedání výboru.