„Chceme být nadšení, bojovní a hrát co nejlepší volejbal. Uvidíme, na co to bude stačit,“ hlásí Vlček.

Čtyři hráčky z minulé sezony, k nim nové tváře – zkušené i dravé hráčky s potenciálem. Ty mají za sebou náročnou třífázovou přípravu, společné snídaně i obědy. Tak, aby Zubřice utvořily co možná nejstmelenější kolektiv.

„Čas ukáže, jestli ten tým je charakterově poskládaný tak, že si sedne a potáhne za jeden provaz. Já pevně věřím, že to tak bude, protože všechno nasvědčuje tomu, že parta je dobrá. Ukáže se to ve zlomových momentech,“ věří kouč.

„Připravovali jsme se, co to šlo. Ještě se to bude vyvíjet během prvního měsíce soutěže, protože příprava byla krátká. Já jsem s ní ale spokojen,“ dodává Radim Vlček.

BLOKAŘKA NA POSLEDNÍ CHVÍLI

Kromě již avizovaných posil Terezy Diatkové, Lucie Poláškové, Veroniky Boudové, Anny Přibylové či Markéty Plešingrové se do Přerova jako poslední akvizice přesouvá i blokařka Silvie Pavlová z prvoligové Španielky Řepy.

„Pořád mi chyběla do týmu jedna blokařka. Ona splňovala naše parametry. Mladá hráčka, která chce hrát a je pro nás ekonomicky dostupná. Bude tady celou sezonu, uvidíme, jak se bude jevit,“ prozradil Vlček.

„Vzniklo to náhodou u piva na volejbalovém kempu v Dřevěnicích. Vlčák mi říkal, že shání blokařky. Myslela jsem si napřed, že si ze mě dělá srandu. Nakonec mi to zopakoval a řekla jsem si, že za zkoušku nic nedám,“ práskla Silvie Pavlová.

Její extraligový sen se každopádně naplní již v sobotu. Přerovanky vyzvou Liberec v městské sportovní hale u zimního stadionu od 18 hodin.

„Křest ohněm s favoritem ligy, je to jeden z aspirantů na medaile. My se budeme snažit ho co nejvíc potrápit, třeba uzmout nějaký set. Když se nám to podaří, můžeme třeba i bodovat,“ uzavřel Radim Vlček.

Soupiska žen Volejbalu Přerov:

Smečkařky: Lucie Polášková (1992), Šárka Semerádová (1999), Markéta Plešingrová (1998)

Nahrávačky: Lucie Zatloukalová (1997), Anna Přibylová (1998)

Blokařky: Veronika Boudová (1998), Silvie Pavlová (1997), Michaela Dlouhá (2003)

Univerzálky: Sandra Kotlabová (1992), Tereza Diatková (1997), Aneta Köhlerová (2001)

Libera: Barbora Šádková (1998), Adriana Kulová (2001)