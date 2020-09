Aktuálně 117. hráčka světa přitom ještě ve středu byla spokojena s výkonem proti velkému talentu domácího TK Precheza. Noskovou porazila hladce 6:3 a 6:1.

„Mám radost, že se mi takto podařilo vyhrát, protože to byl těžký los. Linda je mladá, talentovaná, očekávala jsem, že to bude těžké, taky jsme se hodně tahaly,“ přiznala po utkání.

Jednu z nadějí českého tenisu dobře znala z přerovského prostředí, kde byla zvyklá hrávat extraligu.

„Už ji znám delší dobu, musí makat a může se dostat velice daleko,“ řekla Krejčíková.

Její účast v Přerově na turnaji nižší kategorie mohla být pro někoho překvapením.

„Po té koronakrizi je to těžké. Nevěděla jsem, na které turnaje se dostanu. Chtěla jsem původně hrát spíš WTA turnaje, ale byla jsem všude strašně hluboko v kvalifikaci. Vsadila jsem na jistotu, že si aspoň pár zápasů zahraji tady. Teď je škoda, že jsem nezvolila WTA, protože bych se všude dostala,“ přiznala Barbora Krejčíková.

Ta vynechala nedávné US Open, na vině bylo koronavirové šílenství, které do velké míry poznamenalo také přerovský podnik ITF. Veřejnost tentokrát na kurty přijít fandit nemohla.

„Přišlo mi jako bláznovství tam letět, když bylo vidět, jak je situace v Americe špatná. Taky mi přišlo neuctivé, abych hrála v areálu, kde byla šest týdnů zpátky nemocnice a umírali tam lidé, bojovali o život,“ vrátila se Krejčíková ke své neúčasti na zámořském grandslamu.

V Paříži už by na Roland Garros měla startovat. „Teď budu řešit turnaj tady, budu se snažit, aby to co nejlépe dopadlo. Pak podle aktuální formy přijedu do Paříže. Uvidíme i podle losu, je to grandslam, všichni budou chtít vyhrát. Budu se snažit hrát co nejlíp, konkrétní cíl nemám,“ dodala Barbora Krejčíková.

Do druhého kola proti Američance Grace Minové už ale nezasáhla. Na vině mají být zdravotní důvody. Vzhledem k tomu, že první kolo hlavní soutěže French Open je na programu od neděle do úterý (finále Zubr Cupu se odehraje v neděli), musí se Krejčíková dát rychle do pořádku.

Nebo za jejím odstoupení stojí jiné okolnosti? Každopádně škoda pro nadějnou Lindu Noskovou, která mohla na domácí antuce potrápit více soupeřek.

OSTATNÍ ČEŠKY JDOU DÁL

Čtvrtek byl jinak pro české barvy v Přerově úspěšným dnem. Do čtvrtfinále singlu postoupil kromě Krejčíkové plný počet domácích hráček. Miriam Kolodziejová (576.) potvrdila výbornou formu a vyřadila osmou nasazenou, Maďarku Bondarovou (275.). Jesika Malečková (309.) si poradila se Švýcarkou Waltertovou (295.).

Napínavé české derby sehrály na hlavním kurtu finalistka z roku 2016 Zarycká (422.) s Anetou Laboutkovou (627.). Z výhry 7:5, 5:7 a 6:3 se radovala Laboutková.