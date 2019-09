Za stavu 9:25 a 4:11 z pohledu domácích ale těžko někdo věřil, že by nerozehrané Přerovanky měly proti vysokým a nekompromisně hrajícím Šelmám sebemenší šanci.

„Šelmám všechno vycházelo, my jsme znervózněli. Asi málokdo věřil, že z toho uděláme takové drama. Z tohoto pohledu jsem pokorný a musíme brát bod,“ hodnotil duel trenér Přerova Radim Vlček.

Pak ale domácí hráčky začaly dominovat hlavně na bloku, k nejčastěji bodující Američance Davisové se přidaly i další Zubřice pod vedením zkušené nahrávačky Tinklové. Právě po bloku americké posily dokonaly domácí volejbalistky důležitý obrat ve druhém setu.

„Trošku lépe jsme plnili pokyny. Byli jsme dobře nachystaní v obraně – blokařsky i postavením hráček v poli. Taky jsme pak zlepšili servis a byli odvážnější na útoku,“ řekl Radim Vlček.

Vyrovnaný třetí set, ve kterém Zubřice vedly i 16:13, pro sebe v koncovce získaly Šelmy, čtvrtá sada zase byla v přerovské režii. Šlo se do pátého setu.

„Jsme nový tým, byl to náš první zápas a v prvním setu to fakt šlo vidět. Jsem ráda, že jsme nakonec hrály tie-break. Musíme zlepšit servis a tolik nechybovat,“ ohlížela se domácí smečařka Markéta Kukučová.

Chyběl kousek štěstí

Přerovanky v rozhodujícím dějství zabojovaly, z šestibodové ztráty byl stav 13:13 a právě Kukučová v klíčový moment smečovala pouze do sítě. Šelmy pak soupeřky zakously z prvního mečbolu. „Špatně jsem to vyhodnotila. Měla jsem to přihrát. Beru to na sebe, moje chyba,“ uznala Markéta Kukučová.

„Když jsme srovnali na 1:1, třetí sada nám utekla dvěma servisy do sítě. Když jsme měli soupeře pod tlakem a v tie-breaku jsme se dotáhli na 13:13, měli jsme balon dvakrát na ruce,“ mrzelo Radima Vlčka.

Přerovanky každopádně uhrály bod proti týmu, který zůstává společně s Prostějovem po dvou extraligových kolech neporažen. Nový ročník nejvyšší soutěže by mohl být extrémně vyrovnaný.

„Je to škoda, ale hráli jsme proti opravdu kvalitnímu soupeři, který by měl mít ty nejvyšší ambice. Jmény a kvalitou by měl konkurovat Olomouci. Pro diváka dobrý zápas. Kromě prvního setu se nemáme za co stydět. Musíme dál pracovat a být pokorní. Bod prostě beru,“ uzavřel kouč Přerova.

Druhé utkání sezony odehraje jeho tým opět doma ve čtvrtek od 18 hodin proti Olympu Praha.

Volejbal Přerov – VK Šelmy Brno 2:3 (-9, 23, -22, 17, -13)

Nejvíce bodů: Davisová 24, Kukučová 14, Ruseková 13, Kotlabová 13 – Janečková 20, Svobodníková 17, Polášková 11. Rozhodčí: Velinov, Hladišová. Diváci: 150.

Přerov: Ruseková, Oestreichová, Kotlabová, Kukučová, Davisová, Zatloukalová, libero Vaňková. Střídaly: Semerádová, Šádková, Tinklová, Kuželová. Trenér: Radim Vlček.

Brno: Nováková, Janečková, Svobodníková, Diatková, Polášková, Wolowiczová, libero Sklenářová. Střídaly: Mikysková, Akeová. Trenér: Ondřej Boula.