Pětadvacetiletý biker při své premiéře v okolí hradu Helfštýn jen potvrdil famózní jarní formu. „Rozhodlo se až v posledním kopci. Spíš jsem šetřil síly na závěr, věřil jsem, že bych měl mít z kluků konec nejsilnější, jsem rád, že jsem to potvrdil,“ pochvaloval si Martin Stošek v cíli.

Teprve minulý týden odevzdával bakalářskou práci a před závodem se mohl soustředit výhradně na úvodní závod Českého a zároveň i Slovenského poháru XCM. „Byl jsem trošku ve stresu, nakonec se mi to ale podařilo odevzdat v termínu. Víceméně včera už jsem měl čistou hlavu,“ usmíval se jezdec Vitalo – Future Cycling.

Stošek ujel dvojici pronásledovatelů z týmu Česká spořitelna Accolade. Na druhém místě tak se ztrátou 32 vteřin dojel slovenský biker Tomáš Višňovský.

„Martin má fakt neuvěřitelnou formu, celý závod byl v podstatě o tom, že jsme ho sledovali a spíš čekali, kdy on vymyslí něco na nás. V podstatě jsme viděli, že pojedeme asi o druhé místo,“ ohlížel se Višňovský.

„Přemýšleli jsme, jestli něco na Martina zkusíme, ale je to opravdu těžké, když je někdo teď třeba o půl třídy lepší,“ smekl Tomáš Višňovský.

Na třetím místě dojel jeho oddílový kolega Matouš Ulman s 55 vteřinovou ztrátou na Stoška.

„Poslední kopec mi tady tradičně usekne nohy. Jsem docela spokojený, protože jsme byli v Africe a od té doby se mi nejezdí úplně dobře. Asi nějaká únava po cestování. Teď už se to ale začíná vracet do standardu,“ řekl Matouš Ulman bezprostředně po závodě.

Neztratil se ani takřka domácí jezdec, hranický Karel Hartl v barvách týmu Starbike.sk do cíle dorazil jako devátý. „Docela to šlo. Byli jsme dlouho ujetí s Polákem, pak nás sjeli kluci, kteří byli v kopci o malinko lepší. Na Šele se ale první desítka vždycky počítá,“ usmíval se zkušený biker, který sbírá body hlavně do slovenského poháru.

Sobotním maratonem to nekončí

Author Šela Marathon tradičně není pouze o dlouhém maratonu na 101 kilometrů. Na programu byly pochopitelně také tratě dlouhé 53 (Expert), 35 (Hobby) a 28 (MTB Profi Kids) kilometrů. V neděli se pak na louce pod hradem přes nepřízeň počasí uskutečnil dětský Author Šela Marathon.

„Změna počasí přinesla brutální podmínky, přesto se zúčastnilo přes 350 dětí, o budoucnost horské cyklistiky nemusíme mít strach,“ uvedl ředitel závodů Aleš Procházka.

V neděli se vůbec poprvé v rámci víkendové akce konal také Author Šela Cross Run. „Terénní běh sklidil velkou pochvalu, na start se postavilo 59 běžců, kteří si vychutnali pravý krosový běh v přírodě včetně proběhnutí hradem Helfštýn,“ uzavřel Aleš Procházka.

Vítězové AŠM 2019

101 km, muži: Martin Stošek 3:53:57

101 km, ženy: Jana Pichlíková 4:42:52

53 km, muži: Tomáš Fláma 2:03:21

53 km, ženy: Klára Kubínová 2:29:44

35 km, muži: Tomáš Kašný 1:20:16

35 km, ženy: Tereza Valentová 1:36:29

28 km, chlapci: Jakub Zemene 1:14:22

28 km, dívky: Michaela Brtníčková 1:26:56

101 km, dvojice: Pavel Hájek, Dominik Trnka 4:26:13