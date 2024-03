Kdo se podívá na výsledek utkání 26. kola extraligy žen mezi prostějovskými a přerovskými volejbalistkami, bude si myslet, že šlo o naprosto hladkou záležitost. Druhá i třetí sada ale byly více než polovinu zcela rovnocenné, Zubřice dokonce vedly. Favoritky ale nakonec vždy rozhodly vytvořením masivní bodové šňůry a zápas zcela ovládly.

Utkání 25. kola volejbalové extraligy žen mezi Přerovem a Šternberkem. | Foto: Deník/Jan Pořízek

To zásadní, co předposlední kolo základní části přineslo? Přerov stále nemá jisté čtvrtfinále. Frýdek-Místek totiž uhrál bod v Liberci a v případě čtvrteční domácí výhry nad Olympem Praha bez ztráty setu a prohry zubřic 0:3 doma s prvními Šelmami Brno, by těsně díky vyššímu podílu setů právě Frýdek šel na osmé místo před Přerov.

„Mé hodnocené bude jednoduché a rychlé, protože jsme tady nepředvedli víceméně nic. Domácí hráli koncentrovaně, akorát ve druhém setu měli chvíli výpadek a ještě ve třetím to pro nás vypadalo nadějně. Pak nás ale soupeř jasně přehrál a já jsem dnes hodně zklamaný. Za vyrovnaného stavu vždy přišla panika, udělali jsme jednu dvě blbosti na úplně jednoduchých věcech, pak se to s námi vleče. A pod rostoucím tlakem s tím nedokážeme nic udělat. Trochu to možná chápu, protože za sebou máme řadu zápasů, kdy jsme pořád museli. Tentokrát jsme jen mohli, ale nepředvedli fakt nic,“ okomentoval zápas přerovský lodivod Radim Vlček.

„Až do poloviny druhého i třetího setu byl totiž jejich průběh velmi vyrovnaný. V první sadě nám hodně pomohla Milica Tošič, ve druhé Klára Faltínová a ve třetím Simona Bajusz vždy dlouhými sériemi bodů na podání. Celkově se mi moc líbila Pepina Smolková, která to zvládla na přihrávce i útočně. Zápas to byl z naší strany vydařenější, i když jsme v něm nezůstali bez chyb. Ve druhém setu jsme zkazili hodně servisů a ve třetím přestali být plně koncentrovaní, dělali v obraně chyby,“ hodnotil zápas kouč vítězek Miroslav Čada.

Začátek střetnutí byl vyrovnaný do stavu 3:4, kdy přišla na podání Milica Tošič. Smečovaným servisem dala dvě esa za sebou a nastartovala šestibodovou sérii domácího týmu, který tím získal uklidňující náskok (9:4). Navíc jej rovnoměrně zvyšoval, neboť výborně podával a mohl se opřít rovněž o kvalitu všech ostatních činností. Až od stavu 15:7 hosté tuhle převahu mírně otupili, ale zahajovací část měla i tak velkou jednoznačnost - 25:15.

Zubřice se však v závěru přece jen chytily, což následně přenesly do úvodu druhé periody. Tu otevřely v hodně obměněné sestavě, zatímco vékáčko párkrát nevynuceně zachybovalo. Nicméně při skóre 2:4 Tošič opět pomohla svým dělem zpoza zadní čáry a rychle bylo otočeno na 5:4, posléze 7:5. Leč soupeřky si už v tu chvíli víc věřily, tudíž okamžitě předvedly další obrat (7:9). Kromě servisu a přihrávky zvedly především útok, naopak Hanačky dál vršily zbytečné hrubky zejména podáním. Než za stále nepříznivých cifer 12:14 zabraly a pronikavým zlepšením hry v podobě třinácti získaných výměn za sebou při super servisu Kláry Faltínové suverénně převzaly kontrolu - 25:14.

Prostějovský mančaft si pak sice pohlídal vstup do třetího dějství (3:1), avšak od vedení 6:4 nastal nečekaný propad. Přerovanky dost přitvrdily, pomohly si zkvalitněnou obranou a vysekly obrat na 7:10. Z problémů se však vékáčko postupně vyhrabalo a v jasném finiši se pak i zásluhou nové drtivé série (15:15 - 24:15) již absolutně neohlíželo zpět - 25:16 a 3:0.

VK Prostějov - Volejbal Přerov 3:0 (15, 14, 16)

Rozhodčí: Koutník a Hladišová.

Čas: 75 minut.

Diváci: 350.

Prostějov: Bajusz, J. Smolková, Löff, Tošič, Faltínová, Trnková. Libero: Pállová. Trenér: Miroslav Čada.

Přerov: Zatloukalová, Hůsková, Paige, Biassou, Lazárková, McClellan. Libera: Kulová a Horská. Střídaly: Tinklová, Kohoutová, Oborná, Oujezdská, Köhlerová, Martincová. Trenér Radim Vlček.