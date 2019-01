Přerov - Rezervní tým žen Přerovského volejbalového klubu Precheza má za sebou další sezonu v první lize a dá se říci, že opět vydařenou, když se probojoval do finálové skupiny, kde obsadil čtvrtou příčku.

Spokojené družstvo žen B po posledním utkání. | Foto: PVK Přerov Precheza

Družstvo zahájilo přípravu na sezonu již v létě. V měsících červnu, červenci a srpnu pravidelně třikrát týdně trénovalo na beach kurtech na bazéně v Přerově.

Většina hráček se také přihlásila do soutěže „S poštovní spořitelnou do finále“. Mimo to se účastnily několika antukových turnajů, například v Kojetíně a v Hodslavicích. Přípravu na soutěž zahájilo družstvo oficiálně v půli srpna již tradičně soustředěním v Teplicích nad Bečvou, kterého se zúčastnilo jedenáct žen a dva trenéři.

Jeho cílem bylo nastartování celého mančaftu před začátkem sezony, zlepšení fyzické kondice a samozřejmě i stmelení celého kolektivu.

Po soustředění tým plynule přešel na další přípravu v tělocvičně SŠT, Kouřilkova 8, kde se trenéři nadále věnovali fyzické přípravě, ale i zdokonalování techniky volejbalu. V pozdější části přípravy se více zaměřili na volejbal a na nacvičování herních kombinací.

Těsně před zahájením soutěže Přerov odehrál přípravné utkání s družstvem Litovle a týmem přerovských juniorek. Soutěžní období zahájil na začátku října. V základní části odehrál proti pěti soupeřům moravské skupiny čtyřkolově celkem dvacet utkání, ve kterých byl šestnáctkrát úspěšný. Tím splnil sportovní cíl stanovený vedením klubu a dostal se z prvního místa do finálové skupiny o první až šesté místo.

Měsíční pauzu soutěže v období vánočních svátků PVK využil k tréninkům a k odehrání přípravných utkání. V prosinci družstvo opustila ze zdravotních důvodů Jana Urbánková, v lednu odcestovala na studijní pobyt Veronika Velešíková a z družstva „A“ přišla Gabriela Baštanová, které z pracovních důvodů tato soutěž lépe vyhovovala.

Ve finálové skupině se přerovským hráčkám již tolik nedařilo a z deseti utkání byl poměr výher k prohrám 4:6. Na celé řadě utkání se podepsaly zdravotní problémy některých hráček. Družstvo skončilo svoji soutěž v půli března domácím vítězstvím nad MS Brno, čímž si zajistilo čtvrté místo.

„Sezonu hodnotím jako úspěšnou. Splnili jsme stanovený sportovní cíl a dosáhli velmi dobré celkové umístění. Zejména podzimní základní část soutěže se nám mimořádně vyvedla a většinou jsme podali velmi dobré a v některých utkáních výborné výkony. S docházkou na tréninky jsem spokojen, i když u některých hráček mohla být i lepší. Co hodnotím velmi pozitivně, je příkladný přístup k tréninkům a nasazení v utkáních, zejména kapitánky Lenky Hrudíkové, která je pro všechny příkladem.“

„Nechci, aby hráčky na tréninky chodily z nějakého donucení, ale pro radost ze hry a dobré kondice, kterou si potom náležitě vychutnají v mistrovských utkáních,“ řekl k sezoně 2008/2009 Peter Birčák, přerovský trenér.

(pvk)