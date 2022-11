„Nebyla to úplně běžná basketbalová pozice, ale když jsem viděl, že Lipník skóroval po naší vypuštěné koncovce, tak mě to vyhecovalo. A jak jsem dostal balon, tak jsem cítil, že to mám, jak se říká, na ruce. A spadlo to tam,“ usmíval se hrdina závěrečných vteřin.

Jinak nemohli být hosté přes triumf se svým výkonem spokojeni. Spousta ztrát, špatná střelba ze střední i tříbodové vzdálenosti. Vlastně jen solidní obrana, kterou se prezentovaly oba celky, držela skóre vyrovnané.

Domácí však ve čtvrté čtvrtině odešli v ofenzivě, když si dokázali připsat pouhých sedm bodů. Přerov naopak zabral a otočil tak přeci jen zápas ve svůj prospěch.

Lipník i tak v tabulce Středomoravské ligy zůstává před svým okresním rivalem na sedmém místě, odehrál však o dva zápasy více.

Sokoli se naopak po dvou venkovních porážkách s vedoucím Šumperkem a třetím Valašským Meziříčím zvedají a již v pátek (od 20.45) budou chtít doma v sokolovně bodově dotáhnout druhý SK UP Olomouc B.

BK Lipník nad Bečvou – TBS Sokol Přerov 50:60 (13:15, 34:30, 43:40)

Body: Školoudík 12, Rajnoha 10, Sedlařík 9, Malý 5, Kolajta 4, Růžička 4, Volf 2, Nakielný 2, Kopecký 2 - Menšík 27, Krčmář 10, Bešina 8, Leitkep 5, Marek 4, Fridrišek 3, Dostal 2, Kocfelda 1.