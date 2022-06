„Pokaždé, když tady procházím a vidím ty vítěze, říkám si, že je to něco neskutečného. Jsem strašně rád, že tady budu viset vedle těchto vynikajících tenistů,“ radoval se Kopřiva. „Výsledek je sice jednoznačný, ale byla to tahačka o každý gem,“ hodnotil finále.

Oba hráči domácího TK Precheza Prostějov se dobře znají, před turnajem se dokonce společně připravovali. A podle toho to na kurtu také vypadalo. Výsledek sice vypadá jednoznačně, na kurtu to ale byla naprosto vyrovnaná bitva.

„Byl jsem trošku aktivnější a dokázal balony dohrávat na svou stranu. Ale byly to maličkosti. Máme s Daliborem hodně podobnou hru. Stačily dva balonky jinak a mohlo se to úplně otočit,“ přiznal Vít Kopřiva.

„Víťa to dneska zvládl líp. Všechny krizové situace zahrál lépe. Já jsem dělal více chyb a hrál trošku netrpělivě,“ mrzelo teprve devatenáctiletou českou naději Dalibora Svrčinu.

Ten přitom do utkání vstoupil skvěle. Hned v úvodním gemu získal brejk, který s přehledem potvrdil a šel do vedení 2:0. Poté měl další brejkboly a mohlo to být 3:0, to se však nestalo. Kopřiva svůj druhý servis udržel, poté Svrčinovi vzal podání a bylo to rázem 2:2. Zkušenější borec získal pevnou půdu pod nohama.

„Vždycky je to o maličkostech. Kdyby to bylo 3:0, třeba by alespoň první set mohl dopadnout jinak. Víťa se ale chytil a byl pak jasně lepší,“ uznal Dalibor Svrčina, který už další gem v úvodní sadě nezískal.

Čekalo se na sanitku

Začátek druhého setu poznamenal nepříjemný okamžik. Jedna ze sběraček míčů ve druhém gemu na kurtu za Kopřivovými zády zkolabovala. Čekalo se na příjezd sanitky a skoro půl hodiny se nehrálo.

„Snažil jsem se returnovat a holčička zničehonic spadla. Asi omdlela, naštěstí tam okolo byl lékařský tým, takže se o ni postarali. Doufám, že bude v pohodě. To je to nejdůležitější. Samozřejmě nás to trošku rozhodilo, pauza nikdy neprospěje,“ řekl Kopřiva po utkání.

S kritickými momenty se ale starší tenista dokázal vyrovnat lépe, opět soupeři povolil jen dva gemy a nakonec zaslouženě v domácím prostředí triumfoval.

Finále UniCredit Czech Open 2022. Dalibor Svrčina (v modrém) vs. Vít Kopřiva.Zdroj: Deník/Jan Pořízek

„Hrát doma není vůbec jednoduché. S tlakem jsem bojoval už v předchozích ročnících, kdy mi nevycházely těsné zápasy. Letos jsem se uvolnil a hodně jsem těžil z diváků, moc mi pomohli,“ uzavřel Vít Kopřiva.

Ten na své cestě za premiérovým titulem z challengeru zdolal Argentince Comesanu, španělského favorita Andujara, Brazilce Pucinelli de Almeidu, Slováka Horanského a nakonec i přemožitele turnajové jedničky Federica Corii Dalibora Svrčinu.

Kopřiva se díky triumfu posune na 147. místo žebříčku ATP, což bude jeho kariérní maximum.