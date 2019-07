„Hodně jsem se kousnul, závod mě strašně bolel. Ještěže tu jsou dobrovolníci, kteří nám odnášejí lodě na váhu, protože jsem několik minut nebyl schopný pohybu,“ popsal Zavřel triumf v kategorii do 23 let.

Seniorský mistr Evropy z roku 2017 vylepšil na šampionátu třiadvacítek loňské bronzové umístění. „Letos byla taktika jednoduchá: Vyhrát. Hodně mě hnala tribuna a vědomí, že jsou tady moji nejbližší. Získat první české zlato na domácím šampionátu je úžasný pocit,“ dodal 23letý závodník USK Praha.

PŘEROVSKO JE LÍHNÍ TALENTŮ

Zajímavostí je, že o více než třetinu z devíti českých medailí na šampionátu juniorů a rychlostních kanoistů do 23 let obstarali závodníci z Přerovska. Juniorský kanoista Jiří Minařík si totiž do Kojetína odvezl stříbro a bronz, Gabriela Hermély z přerovského klubu zase přispěla k bronzu čtyřkajaku juniorek.

Výborný výkon a smolné umístění těsně pod stupni vítězů zaznamenal i juniorský kanoista Přerova Martin Večerka na trati 1000 metrů na deblkánoi s Vojtěchem Nováčkem z Týna nad Vltavou.