Přelom února a března už ale kanoisté pod jeho vedením strávili v Chorvatsku, kde společná příprava byla povolená.

„Pak jsme přijeli zpátky a zjistili, že stále se tady nedalo trénovat ve skupině. To byl pro nás velký problém. Máme tady reprezentanty, kteří mají nakročeno k vrcholovému sportu. Tak jsme se rozhodli jet do Chorvatska ještě jednou,“ prozradil Šulák.

KONEČNĚ MĚŘENÍ SIL

Po návratu už přišla dobrá zpráva. Reprezentanti i členové Sportovního centra mládeže (SCM) mohou jet díky výjimce Ministerstva zdravotnictví testovací závody. Ty se pro juniory a dorostence uskutečnily o víkendu 8. a 9. května v Račicích a nechybělo na nich ani osm Přerovanů.

Kvůli nutnosti dodržovat přísné hygienické podmínky se startovalo pouze v jednotlivcích na trati 500 metrů a pro přesnější srovnání v několika jízdách.

Výtečnou formu prokázala kanoistka Denisa Janáčková. Přestože se teprve letos věkem posunula mezi dorostenky, ve spojené kategorii s juniorkami dokázala porazit i starší závodnice a s přehledem ve všech svých třech finálových jízdách triumfovala.

Výrazné zlepšení prokázala i další kanoistka Lenka Kotlová, druhým rokem dorostenka, která dokázala svou poslední finálovou jízdu proměnit ve slušné šesté místo.

Ondřej Neradil tento rok také poprvé závodí mezi dorostenci a na kánoi v silném protivětru i se svou muší váhou obsadil hezkou pátou příčku. Jeho staršímu bratru Vojtěchovi na kánoi v juniorech zacinkalo v každé ze tří finálových jízd stříbro.

V dorostencích se na kajaku v silné konkurenci dařilo Albertu Šimkovi, který dvakrát finišoval jako třetí. V nejsilněji obsazeném startovním poli juniorských kajakářů se Vojtěch Macháček dokázal probít na osmé místo, což je při jeho premiéře v této kategorii slibné umístění.

„Zjistili jsme, že natrénovali i ostatní a pro některé týmy byla covidová pauza výhodou. My jsme dopadli podle očekávání. Naši závodníci si v podstatě udrželi loňské výsledky, někteří se zlepšili,“ okomentoval Libor Šulák račické testování a byl spokojen zejména se zlepšením juniorů.

Teď už se úspěšní přerovští kanoisté chystají na nominace pro mistrovství Evropy i světa. Od toho se pak bude odvíjet další sezona.

Při příznivém vývoji koronavirové krize lze v nejbližších týdnech očekávat ostré souboje nejen závodníků, kteří patří do SCM, ale také ze širší základny žáčků a benjamínků, a to jak o body do celkového hodnocení sezony, tak o nominace do SCM a mládežnických reprezentačních týmů. Zuby a drápy na medaile si přitom brousí i talenty z přerovského klubu.