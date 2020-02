Kam za sportem? Vrací se házená, Zubři chtějí odčinit debakl

Lehce slabší víkend, co se počtu sportovních událostí týče, má před sebou Přerovsko. To ale neznamená, že bychom se měli nudit. Tahákem bude hlavně sobotní duel dvou nejlepších týmů hokejové Chance ligy. Zubři chtějí na domácím ledě dát zapomenout na nečekaný debakl 1:8 na ledě Poruby. Co může být lepší odpovědí než výhra nad suverénem soutěže z Českých Budějovic?

Přerovští Zubři. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jan Pořízek