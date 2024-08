Elitní stolní tenis mohou opět v olomouckém OMEGA centru vidět sportovní fanoušci na Hané. Letošním vrcholem motoristického zápolení v Přerovské rokli pak bude o tomto víkendu Mezinárodní mistrovství České republiky v autokrosu. Do finále jde také tenisový turnaj žen kategorie ITF s dotací 60 000 amerických dolarů v Přerově. Ani to není z víkendové sportovní nabídky v Olomouckém kraji vše, zajít můžete třeba na házenou.

FOTBAL

Chance Národní Liga: Prostějov - Jihlava (PÁ, 18.00), Sigma Olomouc B - Baník Ostrava B (NE, 10.15)

Divize E: Nové Sady - Hranice (PÁ, 17.30), Kozlovice - Šumperk (NE, 16.30)

Fotbalisté FK Kozlovice v utkání MOL Cupu proti ČSK Uherský Brod. Obzina byl kousek od chycení penalty | Video: Deník/Ivan Němeček

Krajský přebor: SO, 10.30: Prostějov B - Velká Bystřice. 16:30: Jeseník -Rapotín, Čechovice - Postřelmov, Přerov - Bělotín. NE, 16.30: Zábřeh - Uničov B, Brodek u Přerova - Mohelnice, Dolany - Želatovice, Konice - Olešnice.

I. A třída, skupina A: SO, 10.30: Litovel - Určice. 16.30: Paseka - Troubelice, Bludov - Lesnice, Nový Malín - Šternberk B, Bernartice - Loštice. NE, 16.30: Velké Losiny - Náměšť na Hané, Pivín - Maletín.

I. A třída, skupina B: SO, 16.30: Bělkovice-Lašťany - Slavonín, Chválkovice - Želatovice B, Plumlov - Radslavice, Hlubočky - Kovalovice. NE, 10.00: Nové Sady B - Kožušany. 16.30: Bohuňovice - Opatovice, Hodolany - Beňov.

I. B třída, skupina A: SO, 16.30: Klenovice - Kralice na Hané, Lipník nad Bečvou - Brodek u Prostějova, Otaslavice - Tovačov, Nezamyslice - Dub nad Moravou, Horní Moštěnice - Domaželice. NE, 10.00: Ústí - Kozlovice B. 16.30: Troubky - Haná Prostějov.

I. B třída, skupina B: NE, 16.30: Slatinice - Olšany u Prostějova, Velký Týnec - Pňovice, Vícov - Lutín, Doloplazy - Mostkovice, Protivanov - Lužice. 17.00: Haňovice - Černovír.

I. B třída, skupina C: SO, 15.00: Mikulovice - Řetězárna, Písečná - Sudkov. 16.30: Zvole - Libina, Bohdíkov - Žulová, Štíty - Zlaté Hory. NE, 14.30: Jeseník B - Javorník. 16.30: Šumperk B - Ruda nad Moravou.

OFS Olomouc

Okresní přebor: PÁ, 18.00: Dlouhá Loučka - Hněvotín. SO, 13.30: Hlubočky B - Újezd (u Uničova). 16.30: Horka nad Moravou - Drahanovice, Štěpánov - Červenka, Blatec - Grygov. NE, 16.00: Velký Újezd - Odrlice, Moravský Beroun - Přáslavice. 16.30: Chválkovice B - Střelice.

III. třída: SO, 16.00: Nedvězí - Těšetice. 16.30: Huzová - Mladějovice, Štarnov - Hnojice. NE, 13.00: Králová - Nemilany. 14.30: Hraničné Petrovice - Mladeč. 15.00: Šumvald - Nová Hradečná-Troubelice B.

IV. třída: SO, 10.30: Jívová - Náklo. 15.00: Město Libavá - Pňovice B. 16.30: Jiříkov - Moravská Huzová, Slatinice B - Střeň. NE, 14.30: Drahlov - Olešnice B. 16.30: Tršice - Lužice B, Dub nad Mor. B - Babice.

OFS Prostějov

Okresní přebor: SO, 16.30: Kostelec n/H B - Držovice, Vrahovice - Dobromilice, Konice B -Smržice. NE, 16.30: Plumlov B - Němčice n/H, Čechovice B - Brodek u Konice, Určice B - Vrchoslavice.

III. třída, skupina A: SO, 16.30: Pivín B - Tištín. NE, 16.30: Želeč - Biskupice, Výšovice - Bedihošť, Otaslavice B - Brodek u PV B, Pavlovice - Nezamyslice B.

III. třída, skupina B: SO, 16.30: Brodek u Konice B - Ptení, Zdětín - Vilémov. NE, 16.30: Hvozd - Přemyslovice, Jesenec-Dzbel - Čechy p/K, Kladky - Luká.

OFS Přerov

Okresní přebor: SO, 16.30: Dukla Hranice - Hustopeče nad Bečvou, Lověšice - Újezdec, Potštát - Radslavice B. NE, 16.30: Horní Nětčice - Pavlovice u Přerova, Říkovice - Všechovice B, Lobodice - Vlkoš, Horní Moštěnice B - Brodek u Přerova B.

Okresní soutěž: SO, 16.30: Polkovice - Jezernice, Čekyně - Černotín. NE, 10.00: Soběchleby - Křenovice. 16.30: Tovačov - Stará Ves.

OFS Šumperk

Okresní přebor: SO, 16.30: Vikýřovice - Postřelmov B, Rapotín B - Leština, Oskava -Juventus Mohelnice, Staré Město - Bratrušov, Mohelnice B - Písařov. NE, 16.30: Dubicko - Jindřichov, Loštice B - Velké Losiny B.

III. třída: SO, 16.00: Libivá - Úsov. 16.30: Brníčko - Petrov-Sobotín, Malá Morava - Hrabišín. NE, 15.00: Jestřebí - Hanušovice. 15.30: Libina B - Rovensko. 16.30: Moravičany - Lesnice B.

IV. třída: NE, 15.00: Podolí - Sudkov B. 16.30: Palonín - Lukavice, Leština B - Jedlí.

OFS Jeseník

Okresní přebor: SO, 15.00: Velká Kraš - Vápenná. 15.30: Lipová-lázně - Černá Voda. 16.00: Bělá - Stará Červená Voda, Velké Kunětice - Supíkovice. NE 11.30: 14.30: Žulová B - Javorník B.

CYKLISTIKA

Grand Prix Šumperk: Závod MTB startuje v sobotu v 10.30 u SŠ řemesel v Šumperku závodem benjamínků. Muži startují ve 14 hodin. Diváci si přijdou na své zejména v areálu šumperského kotle.

Intercup 2024: Závody v BMX se v areálu v Hranicích uskuteční v sobotu a v neděli od 11 hodin.

HÁZENÁ

O pohár města Litovle: 65. ročník se uskuteční v pátek a sobotu. Zápasový program: Litovel – Frýdek-Místek (PÁ, 17.00), Modra – Hranice (PÁ, 19.00), Hranice – Frýdek-Místek (SO, 9.00), Litovel – Modra (SO, 10.45), Litovel – Hranice (SO, 12.30), Modra – Frýdek-Místek (SO, 14.15).

Letní pohár staršího dorostu: Uskuteční se v neděli od 9 hodin v Litovli.

Český pohár mužů: Prostějov – Kostelec na Hané (PÁ, 18.00), Velká Bystřice – HBC Olomouc (SO, 17.30).

Český pohár žen: Velká Bystřice – Bohunice (SO, 15.30), Žeravice – Kunovice (NE, 10.30), UP Olomouc – Bohumín (NE, 17.00)

INLINE BRUSLENÍ

FOSSA Inline Race Olomouc: Závod v rychlobruslení na kolečkách se skuteční v neděli od 10 hodin v areálu Výstaviště Flora Olomouc.

MOTORISMUS

Mezinárodní MČR v autokrosu: Čtvrtý závod seriálu hostí Přerovská rokle v sobotu a v neděli. V sobotu jsou na programu první rozjížďky, semifinálové a finálové jízdy v neděli po poledni.

MČR v autokrosu 2023, Přerov: Prohlídka depa | Video: Deník/Ivan Němeček

POŽÁRNÍ SPORT

Společné MČR profesionálních a dobrovolných hasičů 2024: Uskuteční se od pátku do neděle na Horním náměstí v Olomouci a v areálu TJ Lokomotiva Olomouc.

O putovní poháry SDH Nová Dědina 2024: Soutěž v požárním útoku družstev mužů a žen se uskuteční v sobotu od 10.30 v Nové Dědině u Uničova.

STOLNÍ TENIS

WTT Feeder Olomouc 2024: Mezinárodní turnaj ve stolním tenise v Omega centru v Olomouci pokračuje dalšími koly.

TENIS

Z-GROUP Cup by OKsystem: Mezinárodní turnaj ITF žen s dotací 60 000 amerických dolarů na přerovských antukových kurtech vrcholí. V sobotu jsou na programu semifinálové duely dvouhry a finále čtyřhry, v neděli pak finále singlu. Hrací časy jsou od 10 hodin.

Zubr Cup by OKsystem 2023 v Přerově | Video: Deník/Ivan Němeček

TRIATLON

BALDAtlon 2024: Přátelské závody v triatlonu v areálu Přerovské laguny jsou na programu v sobotu od 14 hodin.