Zajít si ale v Přerově můžete také na to nejlepší, co v současnosti nabízí nejen tuzemská nohejbalová scéna. Do Hranic se vrací extraliga házené, Olomouc uvidí basketbalový boj s českým hegemonem posledních let či duel házenkářek Zory se slovenským protivníkem.

Na Prostějovsku kromě pátečního fotbalu s Kroměříží bude zajímavý souboj volejbalistek VK s Ostravou. Také na Šumpersku a Jesenicku se pak hrají fotbalové přáteláky, juniory Draků čeká domácí dvojzápas.

FOTBAL

Přípravné zápasy: Sigma Olomouc B - Rosice (SO, 10.00 - UT Řepčín), Prostějov - Kroměříž (PÁ, 17.00), Jeseník - Krumvíř (SO, 14.00), Šumperk - Kostelec (SO, 11.00), Bělotín - Želatovice (SO, 9.00 - Hranice), Červenka - Litovel (NE, 15.00 - Uničov), Mohelnice - Olešnice (SO, 12.00), Sigma Olomouc U19 - Kozlovice (PÁ, 17.30 - Řepčín).

Bohuňovice začnou stmelovačkou. Chceme se nastartovat, hlásí předseda

V Líšni srdce kabiny, v Kostelci vyzval syna. Žena byla spokojená, říká Vítek

O pohár starosty obce: 7. ročník turnaje v halovém fotbale proběhne ve Sportovní hale Postřelmov v sobotu 4. února od 9 hodin.

HOKEJ

Tipsport extraliga: Olomouc – České Budějovice (NE, 17.00)

Dva hokejisté Mory v reprezentaci. Do Švédska míří Bambula s Lukášem

Chance liga: Přerov – Frýdek-Místek (SO, 17.00), Prostějov – Zlín (SO, 17.00)

Březina v sestavě měsíce! Koho byste zvolili Zubrem ledna vy?

Liga juniorů: Šumperk – Havlíčkův Brod (PÁ, 19.00), Šumperk – Přerov (NE, 12.00)

Draci doplnili kádr o šest juniorů, lovili doma i ve Vítkovicích. Podívejte se

Extraliga dorostu: Přerov – Olomouc (SO, 12.00)

HÁZENÁ

Extraliga mužů: Hranice – Nové Veselí (SO, 17.30)

Netrénujeme proto, abychom jen prohrávali, říká kouč Cementářů. Kdo tým posílil?

MOL liga žen: Olomouc - Šaľa (SO, 17.30)

2. liga mužů: Prostějov – Ivančice (SO, 16.00), HBC Olomouc – Velké Meziříčí (NE, 16.00)

LO Haná Cup: turnaj mladšího dorostu (SO, 9.00, SH Velká Bystřice)

BASKETBAL

Kooperativa NBL: Olomoucko – Nymburk (SO, 18.00)

Na konec základní části čeká basketbalisty Olomoucka domácí boj s mistrem

Středomoravská liga mužů: Přerov – Postřelmov (PÁ, 20.45), OP Prostějov – Hranice (PÁ, 18.00), Šumperk – Zlín B (PÁ, 20.00)

VOLEJBAL

Extraliga žen: Šternberk – Přerov (PÁ, 17.00), Olomouc – Šelmy Brno (SO, 17.00), Prostějov – Ostrava (SO, 17.00)

FLORBAL

Národní liga mužů: Hranice – Přerov (SO, 18.00)

1. liga žen: Přerov – Šitbořice (SO, 20.00, NE 15.00)

Divize mužů: Šternberk – Paskov (SO, 18.00)

NOHEJBAL

HonemSem 2023: Mezinárodní turnaj trojic se uksuteční v sobotu od 9 hodin v hale SK Start Přerov za účasti absolutní nohejbalové elity.

STOLNÍ TENIS

1. liga žen: Přerov – Sparta Praha B (SO, 10.00)

2. liga mužů: Přerov – Únanov (SO, 17.00), Přerov – Holásky (NE, 10.00)

KUŽELKY

2. liga mužů: Olomouc – Blansko (SO, 10.00)

2. liga žen: Olomouc – Zábřeh (SO, 10.00)