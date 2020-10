Chance liga: HC Zubr Přerov – HC RT Torax Poruba (sobota 17.00).

Extraliga juniorů: HC Zubr Přerov - VHK Robe Vsetín (neděle 17.00).

Extraliga dorostu: HC Zubr Přerov – HC Vítkovice Ridera (sobota 12.00).

FOTBAL

Divize E: 1. FC Viktorie Přerov – Tatran Všechovice (sobota 15.00), FK Kozlovice – FK Šumperk (neděle 15.00).

1. A třída: Beňov – 1. HFK Olomouc B (neděle 13.30).

1. B třída: Horní Moštěnice – Jezernice (sobota 15.00), Újezdec – Troubky (sobota 15.00), Radslavice – Tovačov (neděle 15.00).

Okresní přebor: Prosenice – Všechovice B (sobota 15.00), Lověšice – Čekyně (sobota 15.00), Stará Ves – Skalička (sobota 15.00), Pavlovice u Přerova – Lipník nad Bečvou B (neděle 15.00).

Okresní soutěž: Brodek u Přerova B – Polkovice (neděle 15.00), Vlkoš – Tovačov B (neděle 15.00), Říkovice – Bochoř (neděle 15.00), Lobodice – Křenovice (neděle 15.00).

Vybrané utkání mládeže: Divize žáků U15 a U14: 1. FC Viktorie Přerov – SK Hranice (neděle 10.00 a 12.00).

AMERICKÝ FOTBAL

Paddock liga mužů: Přerov Mammoths – Prague Mustangs (neděle 14.00).

VOLEJBAL

Extraliga žen: Volejbal Přerov – VK UP Olomouc (sobota 18.00).

BASKETBAL

Oslavy 85 let basketbalu v Přerově: uskuteční se v sobotu. Sokolovna bude od 8 do 10 hodin dějištěm utkání mládeže, od 10 do 17 hodin je pak na programu Turnaj generací. Společenská část proběhne od 18 hodin ve velkém sále přerovského pivovaru.

Středomoravská liga mužů: Lipník nad Bečvou – TJ Sigma Hranice (pátek 2. října, 20.30).

Severomoravská liga žen: Lipník nad Bečvou – UP Olomouc B (pátek 2. října, 19.00).

STOLNÍ TENIS

3. liga mužů: SK Přerov – TTC Frýdlant (sobota 14.00), SK Přerov – Vratimov (neděle 10.00).

BĚH

Soběchlebský škrpál: závod dlouhý 11,7 kilometru startuje v sobotu na fotbalovém hřišti v Soběchlebech. Hlavní trasa odstartuje ve 12 hodin, dětské běhy jsou na programu od 9.30.