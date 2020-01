Fotbalová mládež bude také mít napilno. Na programu jsou hned tři velké turnaje, v Lipníku nad Bečvou dva, jeden v sobotu v městské sportovní hale v Přerově.

HOKEJ

Chance liga: HC Zubr Přerov – HC RT Torax Poruba (sobota 17.00), HC Zubr Přerov – AZ Residomo Havířov (středa 18.00).

Redstone Extraliga juniorů: HC Zubr Přerov – HK Mladí Draci Šumperk (neděle 17.00).

ELIOD Extraliga dorostu: HC Zubr Přerov – Rytíři Kladno (čtvrtek 18.00).

FOTBAL

Zimní liga mládeže OFS: Turnaj starších žáků se uskuteční ve sportovní hale v Lipníku nad Bečvou v sobotu od 8 do 14 hodin. O den později je na programu turnaj mladších žáků. Skupina A se odehraje od 8 do 12.15 hodin, skupina B od 12.40 do 16.40 hodin.

Turnaj kategorie U12: Halový turnaj pořádaný 1. FCV Přerov je na programu v sobotu od 8 hodin v městské sportovní hale v Přerově.

VOLEJBAL

Extraliga žen: Volejbal Přerov – VK Královo Pole (čtvrtek 18.00).

Extraliga kadetek: Volejbal Přerov – TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště (neděle 10.00 a 14.00).

2. liga mužů: SK Kojetín – Drásov (sobota 9.00, SH Kojetín).

Český pohár kadetů: SK Kojetín hostí v domácí hale v neděli od 10 hodin turnaj za účasti Rychnova, Hradce Králové, Dřevěnice, Znojma, Lanškrouna a domácího týmu. Poslední duel odehrají domácí od 16.00 proti Lanškrounu.

BASKETBAL

Středomoravská liga mužů, o 1. - 6. místo: BK Lipník nad Bečvou A – UP Olomouc B (pátek 24. 1., 20.00).

HÁZENÁ

Turnaj staršího minižactva: Sportovní hala v Žeravicích hostí v sobotu od 9 hodin další mládežnický turnaj. Vyhlášení výsledků je na programu v 16.40.

STOLNÍ TENIS

Divize mužů: SK Přerov B – Sigma Lutín (sobota 11.00), TJ Sokol Buk – KST Město Albrechtice (sobota 10.00), SK Přerov B – TJ Sokol Čechovice (sobota 16.00), TJ Sokol Buk – TJ Sokol Šternberk (sobota 15.00).

BADMINTON

Turnaj SK Bochoř: Pátý ročník badmintonového turnaje smíšených a ženských dvojic se uskuteční v sobotu od 8 hodin v sokolovně v Bochoři.