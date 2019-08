V jednom kole bude také bikrosová dráha u Laguny, kde se v sobotu pojede krajský přebor a v neděli atraktivní Moravská liga v BMX! Vrací se také nohejbalová 1. liga či házená.

HOKEJ

Přípravné utkání mužů: HC Zubr Přerov – HC Frýdek-Místek (čtvrtek 18.00).

Přípravné utkání dorostu: HC Zubr Přerov – PSG Berani Zlín (úterý 17.30).

Turnaj, ročník 2009: HC Zubr Přerov – HC Olomouc (sobota 8.30), HC Zubr Přerov – HC Vítkovice Ridera (sobota 13.00), HC Zubr Přerov – IHC Písek (sobota 19.00), HC Zubr Přerov – Bílí Tygři Liberec (neděle 8.30), HC Zubr Přerov – HC Frýdek-Místek (neděle 17.30).

FOTBAL

Divize: 1. FC Viktorie Přerov – FC Brumov (sobota 16.00).

1. A třída: Brodek u Přerova – Kostelec na Hané (neděle 16.00).

1. B třída: Horní Moštěnice – Želatovice B (sobota 16.00), Radslavice – Klenovice (neděle 16.00), Tovačov – Kovalovice (neděle 16.00), Troubky – Pivín (neděle 16.00).

Okresní přebor: Prosenice – Lipník nad Bečvou B (sobota 16.00), Čekyně – Domaželice (sobota 16.00), Stará Ves – Lověšice (sobota 16.00), Pavlovice u Přerova – Všechovice B (neděle 15.00).

Okresní soutěž: Polkovice – Tovačov B (sobota 16.00), Bochoř – Brodek u Přerova B (neděle 15.00), Říkovice – Lobodice (neděle 16.00), Soběchleby – Vlkoš (neděle 17.00).

Vybrané utkání mládeže: Krajský přebor dorostu: FK Kozlovice – FK Nové Sady (neděle 14.00).

VOLEJBAL

Zubr Cup žen: Přípravný turnaj extraligových žen v městské sportovní hale se uskuteční v sobotu a v neděli. Rozpis utkání domácího týmu: Přerov – VTC Pezinok (sobota 12.00), Přerov – Mielec (sobota 18.30), Přerov – UP Olomouc (neděle 12.00).

HÁZENÁ

Český pohár mužů, 1. kolo: SK Žeravice – SOGOS Holešov (neděle 12.00, hala TJ Spartak Přerov).

Český pohár žen, 1. kolo: SK Žeravice – Lesana Zubří (neděle 10.00, hala TJ Spartak Přerov).

NÁRODNÍ HÁZENÁ

1. liga mužů: Sokol Rokytnice – Sokol Svinov (neděle 10.30).

NOHEJBAL

1. liga mužů: TJ Spartak Přerov – TJ Sokol Holice (sobota 14.00).

TENIS

Memoriál Zdeňka Kocmana: Finále severomoravské oblasti v babytenise a minitenise je na programu v sobotu od 8 do cca 16 hodin. Kategorie minitenis (5 – 7 let) hraje v nové hale TK Precheza, kategorie babytenis (7 – 9 let) hraje na antukových kurtech.

BMX

Krajský přebor: Tréninky jsou v areálu BMX u Laguny na programu v sobotu od 11.15, závod startuje ve 13 hodin.

Moravská liga: Tréninky jsou v areálu BMX u Laguny na programu v neděli od 9 hodin, závod startuje v 10.30 a končit by měl kolem 16. hodiny.