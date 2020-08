Divize mužů: 1. FC Viktorie Přerov – TJ Valašské Meziříčí (sobota 16.30), FK Kozlovice – TJ Slovan Bzenec (neděle 16.30).

1. A třída: Beňov – Kostelec na Hané (sobota 14.30), Lipník nad Bečvou – Kojetín (sobota 16.30).

1. B třída: Horní Moštěnice – Tovačov (sobota 16.30), Újezdec – Radslavice (sobota 16.30), Troubky – Kovalovice (neděle 16.30).

Okresní přebor: Prosenice – Lověšice (sobota 16.30), Domaželice – Čekyně (neděle 10.00), Pavlovice u Přerova – Hustopeče nad Bečvou (neděle 15.00), Lipník nad Bečvou B – Soběchleby (neděle 16.30, Dolní Újezd).

Okresní soutěž: Bochoř – Polkovice (sobota 16.30), Brodek u Přerova B – Říkovice (neděle 16.30), Tovačov B – Křenovice (neděle 16.30).

Vybrané utkání mládeže: Žákovská divize U14 a U15: 1. FC Viktorie Přerov – FK Fotbal Třinec (neděle 12.00 a 10.00).

HOKEJ

Turnaj ročníku 2006: HC Zubr Přerov – HC Vítkovice Ridera (sobota 8.30), HC Zubr Přerov – HC Oceláři Třinec (sobota 14.30), HC Zubr Přerov – Bílí Tygři Liberec (sobota 19.00), HC Zubr Přerov - Mountfield HK (neděle 10.00), HC Zubr Přerov – Hvězda Praha (neděle 14.30).

Přípravná utkání mladších a starších žáků: HC Zubr Přerov – HC Olomouc (16.00 a 18.00).

NOHEJBAL

50 let nohejbalu v Přerově: akce se uskuteční v sobotu od 10 do 17 hodin na antukových kurtech v Sokolské ulici. Na programu jsou losovaný turnaj trojic, exhibiční zápas Legendy vs. Současnost i dovednostní soutěže.