Přerovský silák Jiří Tkadlčík pořádá v Chrámu síly vůbec první závody pro strongmany - začátečníky. A těžko mohl sám čekat tak velký zájem.

Kategorie do 85 kilogramů se zúčastní neuvěřitelných 42 závodníků! Dalších 46 borců se utká buď ve váze do 105 či nad 105 kilogramů. Celou sobotu tak v Tkadlčíkově gymu bude na co se dívat.

HOKEJ

Chance liga: HC Zubr Přerov – HC Slovan Ústí nad Labem (středa 18.00).

Redstone Extraliga juniorů: HC Zubr Přerov – HC Litomyšl (pátek 25. 10., 18.00).

FOTBAL

Divize mužů: 1. FC Viktorie Přerov – FC Strání (sobota 14.30).

1. A třída: Beňov – Konice (sobota 14.30), Brodek u Přerova – Nové Sady B (neděle 14.30).

1. B třída: Újezdec – Pivín (sobota 14:30), Radslavice – Tovačov (neděle 14.30), Kovalovice – Želatovice B (neděle 14.30).

Okresní přebor mužů: Stará Ves – Hustopeče nad Bečvou (sobota 14.30), Lověšice – Prosenice (sobota 14.30), Domaželice – Potštát (neděle 10.00), Pavlovice u Přerova – Čekyně (neděle 14.30).

Okresní soutěž mužů: Brodek u Přerova B – Tovačov B (sobota 14.30), Polkovice – Vlkoš (sobota 14.30), Říkovice – Křenovice (sobota 14.30), Bochoř – Černotín (neděle 14.30).

Vybrané utkání mládeže: Krajská soutěž dorostu: Horní Moštěnice – Kozlovice B (neděle 14.30).

FLORBAL

2. liga juniorů: FBC Přerov – FBC Mohelnice (neděle 18.30, hala TJ Spartak).

BASKETBAL

Středomoravská liga mužů: BK Lipník nad Bečvou A – TJ MEZ Mohelnice (pátek 25. 10., 20.00).

STOLNÍ TENIS

Divize mužů: SK Přerov B – TJ Sokol Jezernice (sobota 11.00), SK Přerov B – TJ Sokol Buk (sobota 16.00).

KULEČNÍK

Extraliga tříčlenných družstev: SK Přerov – BC Bohumín (sobota 10.00).

MODERNÍ GYMNASTIKA

Creative Caps Cup: Závod ve společných skladbách dvojic a trojic se uskuteční v sobotu od 9 hodin v hale TJ Spartak Přerov.

STRONGMAN

Beginner Strongman Přerov: Historicky první závod české asociace U105 kg pro začátečníky se uskuteční v sobotu od 9.30 v Chrámu síly v Přerově (Jilemnického ulice). Soutěžit budou kategorie do 85 kg (9.30 – 13.30), 105 kg (12.30 – 16.30) a nad 105 kg (15.30 – 17.30) tělesné váhy.