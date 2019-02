Přerovsko - Podívejte se na naši nabídku sportovních událostí.

HOKEJ

2. liga mužů: HC ZUBR Přerov – VSK Technika Brno (sobota 17.00).

Extraliga mladšího dorostu: HC ZUBR Přerov – HC Vítkovice Steel (čtvrtek 15.00).

Mini hokej, ročník 2006: HC ZUBR Přerov – HC Olomouc a HK Mladí Draci Šumperk (sobota 10.15).

FOTBAL

Divize mužů: SK Hranice – Lískovec (sobota 14.00).

Krajský přebor mužů: Želatovice – Litovel (neděle 13.30).

I.A třída mužů, sk. B: Bělotín – Haná Prostějov a Beňov – SK Hranice B (sobota 13.30), Opatovice – Lipník nad Bečvou (neděle 10.00).

I.B třída mužů, sk. A: Brodek u Přerova – Pivín (sobota 13.30), Radslavice – Lipová a Všechovice – Kojetín/Kovalovice B (neděle 13.30).

Okresní přebor mužů: Želatovice B – Soběchleby, Čekyně – KMK ZUBR Přerov a Újezdec – Lipník nad Bečvou B (sobota 13.30), Domaželice – Pavlovice (neděle 10.00), Hustopeče nad Bečvou – Lobodice, Bochoř – Opatovice/Všecho­vice B a 1.FC Viktorie Přerov – Býškovice / Horní Újezd B (neděle 13.30).

Okresní soutěž mužů, skupina A: Čekyně B – Polkovice (sobota 10.30), Uhřičice – Měrovice, Prosenice – Stará Ves a Říkovice – Lověšice (sobota 13.30), Troubky B – Křenovice, Vlkoš – Brodek u Přerova B a Beňov B – 1.FC Viktorie Přerov C (neděle 13.30).

VOLEJBAL

Uniqa extraliga žen: PVK Precheza – SG Brno (sobota 17.00).

2. liga žen: PVK Precheza B – Palkovice (sobota 10 a 13 hodin, hala SŠT v ul. K. Kouřilka).

FLORBAL

2. liga mužů: Spartak Přerov – 1.MVIL Ostrava (sobota 19.00), Spartak Přerov – Tempish FBS Olomouc (neděle 17.00).

STOLNÍ TENIS

3. liga mužů, sk. E: Přerov A – Tatra Kopřivnice (sobota 15.00), Přerov A – Rožnov pod Radhoštěm (neděle 10.00).

Divize mužů: Přerov D – Neředín A (sobota 10.00), Přerov B – Neředín A (sobota 15.00).

Krajská soutěž I. třídy: Buk A – Rakov A a Tovačov A – Hranice A (sobota 10.00). Buk A – Hranice A a Tovačov A – Rakov A (sobota 15.00).

Krajská soutěž II. třídy, skupina A: Přerov E – Prostějov A (sobota 8.00), Jezernice A – Čechovice D a Kojetín A – Štarnov A (sobota 10.00), Přerov E – Lutín A (sobota 12.00), Jezernice A – Dětkovice A, Kojetín A – Nový Svět A (sobota 15.00).

Okresní soutěž I. třídy: Rakov B – Přerov F a Tovačov B – Kojetín B (neděle 9.00).

Okresní soutěž II. třídy: Čekyně A – Tovačov C (pátek 18.00). Hustopeče nad Bečvou A – Hranice C a Hradčany A – Loučka B (neděle 9.00), Hranice D – Milotice A a Opatovice A – Lhota A (pondělí 18.00), Loučka B – Dolní Újezd C (čtvrtek 18.00).

Okresní soutěž III. třídy: Dolní Újezd E – Milotice B, Rakov C – Opatovice B, Hlinsko C – Chropyně C a Brodek u Přerova – Černotín A (pátek 18.00), Přerov G – Dolní Újezd D (pátek 18.30), Čekyně B – Lipník nad Bečvou B (pondělí 18.00).

Okresní soutěž IV. třídy: Hustopeče nad Bečvou C – Lhota B (pátek 18.00), Kojetín D – Osek A (neděle 9.00), Všechovice A – Hranice E (neděle 10.00), Hradčany B – Dřevohostice B (pondělí 18.00), Všechovice B – Černotín B (pondělí 18.30), Dolní Újezd F – Čekyně C (pondělí 19.00), Lhota B – Hradčany B (středa 18.00).

HÁZENÁ

Liga Olomouckého kraje starších žaček: Žeravice – Zlín (neděle 11.30).

Liga Ol. kraje mladších žáků: Žeravice – Hranice (neděle 10.15).

Liga Ol. kraje ml. žaček: Žeravice – ZORA Holečkova (neděle 9.00).

KUŽELKY

SM divize: KK Hranice – KK Lipník nad Bečvou (sobota 9.00).

Krajský přebor: Spartak Přerov C – Kovohutě Břidličná B (sobota 9.00).

1. liga dorostenců: Spartak Přerov – Val. Meziříčí B (neděle 10.00).

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI

Rodiče s dětmi do 8 let si mohou jít zabruslit v neděli od 9 do 10 hodin. Pro ostatní veřejnost je ledová plocha zpřístupněna v sobotu od 9.00 do 10.00, v neděli od 15.45 do 16.45.

BAZÉN

Padesátimetrový přerovský bazén je veřejnosti přístupný ve všedních dnech v ranních hodinách pravidelně od 6.15 do 7.30. Dále pak v pondělí od 9.00 do 14.00, v úterý od 9 do 14 a od 18 do 21 hodin a ve středu od 15 do 21 hodin. Ve čtvrtek od 11 do 16 hodin a od 18 do 21 hodin. V pátek od 14 do 21 hodin. V sobotu je otevřeno od 10 do 13 a dále od 14 do 20 hodin. V neděli pak od deseti do šesti večer.

Výjimky: v sobotu 9. listopadu od 10 – 12 a od 14 do 17.30 hodin.

TURISTIKA

V sobotu 9. listopadu 18 km dlouhá trasa Napajedla, Maková, Halenkovice, U Mrazíka, Žlutava, Otrokovice, vedoucí p. Vaculík. Odjezd vlakem v 7.42, návrat v 16.35. (TJ Spartak Přerov)

V sobotu 9. listopadu 19 km dlouhá trasa Háj ve Slezsku, Hrabyně, Budišovice, Štítina, vedoucí pí. Sedláková. Odjezd vlakem v 6.25, návrat v 17.37. (SK Přerov)

Ve středu 13. listopadu 15 km dlouhá trasa Rožnov pod Radhoštěm, Hradisko, Vidče, na Horách, Rožnov p. R., vedoucí pí. Punčochářová. Odjezd vlakem v 6.00, návrat v 16.10. (TJ Spartak Přerov)

Ve čtvrtek 14. listopadu 13 km dlouhá trasa Náměšť na Hané, Keltská svatyně, Terezské údolí, Náměšť n. H., vedoucí pí. Láhnerová. Odjezd vlakem 8.02, návrat v 15.53. (SK Přerov)

Chybí zde utkání vašeho týmu nebo turnaj ve vaší obci? Napište nám na sport.prerovsky@denik.cz a my jej zařadíme do nabídky.