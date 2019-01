Přerovsko - Kam vyrazit o druhém únorovém víkendu za sportem a pohybem? Podívejte se na naše tipy.

HOKEJ

2. liga mužů: HC ZUBR Přerov – HC Bobři Valašské Meziříčí (sobota 17.00).

Liga mladšího dorostu: HC ZUBR Přerov – LHK Jestřábi Prostějov (neděle 10.15), HC ZUBR Přerov – HC GEDOS Nový Jičín (středa 16.30).

Žákovská liga 8. tříd: HC ZUBR Přerov – Warrior Brno (pátek 13.45).

Žákovská liga 6. tříd: HC ZUBR Přerov – Warrior Brno (pátek 11.45).

4. třída: HC ZUBR Přerov A – HK Kroměříž (sobota 11.45), HC ZUBR Přerov B – HC Bobři Valašské Meziříčí (středa 15.00).

FOTBAL

Přípravné zápasy: Kozlovice – Konice (UT Hranice, neděle 10.30).

Turnaj Gold v Hranicích: Kelč – SK Hranice (UT Hranice, sobota 9.00), Odry – Bělotín (UT Hranice, sobota 11.00), Sokol Ústí – Lipník nad Bečvou (UT Hranice, neděle 15.30).

Halový turnaj přípravek: Starší přípravka ročník 2002 (hala SOU Hranice od 8.00), mladší přípravka ročník 2006 (hala TJ Cement Hranice od 8.00).

HÁZENÁ

Tipgames extraliga: Sokol HC Přerov – KH Kopřivnice (neděle 10.30)

STOLNÍ TENIS

2. liga mužů: SK Přerov A – Koral Tišnov A (sobota 16.00), SK Přerov A – SKST Hodonín A (neděle 10.00).

3. liga mužů: SK Přerov B – Baník Havířov C (sobota 18.00), SK Přerov B – Sokol Brušperk A (neděle 10.00).

Krajská soutěž I. třídy: TJ Sokol Buk A – TJ Sokol Bludov A (sobota 10.00), TJ Sokol Buk A – TJ Sokol Postřelmov A (sobota 15.00). TJ Sokol Jezernice A – TJ Postřelmov A (sobota 10.00), TJ Sokol Jezernice A – TJ Sokol Bludov A (sobota 15.00).

VOLEJBAL

2. liga žen: PVK Precheza B – Jehnice (sobota 10.00 a 14.00).

NOHEJBAL

Ve sportovní hale TJ Spartak Přerov se v sobotu od 8.30, kdy začíná kvalifikace, uskuteční tradiční nohejbalový turnaj Honemsem. Turnaj proběhne jako 6. ročník Memoriálu Pavla Holíka. Na startovní listině turnaje jsou zapsáni vítězové české extraligy, slovenské 1. ligy, mistři světa 2012 a zástupci české nohejbalové špičky.

KUŽELKY

liga mužů: Spartak Přerov – Sokol Kolín (sobota 11.30).liga žen: Spartak Přerov – Loko. Česká Třebová (sobota 15.00).liga mužů: Spartak Přerov B – Sokol Přemyslovice (sobota 9.00).

LUKOSTŘELBA

Šesté kolo Zimního poháru města Přerova se uskuteční v neděli od 9 hodin v hale SK Přerov.

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI

Rodiče s dětmi do 8 let si mohou jít zabruslit na přerovský zimní stadion v sobotu od 10.15 do 11.15 a v neděli od 9.00 do 10.00 hodin. P

ro ostatní veřejnost je ledová plocha zpřístupněna v sobotu 13.30 do 14.30 a v neděli od 16.00 do 17.00.

BAZÉN

Padesátimetrový přerovský bazén je veřejnosti přístupný ve všedních dnech v ranních hodinách pravidelně od 6.15 do 7.30. Dále poté v pondělí od 9.00 do 14.00, v úterý od 16 do 21 hodin, ve středu od 9.00 do 12.00 a od 15 do 21 hodin, ve čtvrtek od 9.00 do 16.00 a od 17 do 21 hodin a v pátek od 9.00 do 21.00.

V sobotu je otevřeno od 10 do 13 hodin a od 14 do 20 hodin, v neděli od 10.00 do šesti večer.

TURISTIKA

V sobotu 9. února 17 km dlouhá středně obtížná trasa Biskupice u Luhačovic, Kaňovice, Luhačovice, vedoucí p. Špinar. Odjezd vlakem 7.24, návrat 17.48. (SK Přerov)

V sobotu 9. února 13 km dlouhá trasa Osek nad Bečvou, podél Bečvy, Kozlovice, Přerov, vedoucí pí Punčochářová. Odjezd vlakem 8.01. (Spartak Přerov)

Ve středu 13. února 10 km dlouhá trasa Horní Moštěnice, Beňov, Prusy, Domaželice, vedoucí pí Punčochářová. Odjezd vlakem 7.42, návrat autobusem ve 13.12. (Spartak Přerov)

Ve čtvrtek 14. února 14 km dlouhá středně obtížná trasa Přerov, Žebračka, Vinary, Čekyňský kopec, Přerov, vedoucí pí Láhnerová. Odjezd vlakem 8.30, návrat 13.30. (SK Přerov)

Ve čtvrtek 14. února 17 km dlouhá středně obtížná trasa Zašová, Oprchlice, Trojačka, Krhová, Valašské Meziříčí, vedoucí p. Pěček. Odjezd vlakem 7.28, návrat 16.55. (SK Přerov)

