Přerovsko - Kam za sportovními zážitky a pohybem o víkendu? Podívejte se na naše tipy.

Házenkáři Přerova | Foto: DENÍK/David Klein

HOKEJ

Druhá liga mužů: HC ZUBR Přerov – HC RT TORAX Poruba (středa 18 hodin).

Liga juniorů: HC ZUBR Přerov – HC RT TORAX Poruba (neděle 15.15 hodin).

Liga staršího dorostu: HC ZUBR Přerov – LHK Jestřábi Prostějov (pátek 18 hodin).

Žákovská liga 8. tříd: HC ZUBR Přerov – HC Olomouc (neděle 12.15 hodin).

Žákovská liga 7. tříd: HC ZUBR Přerov – HK Mladí Draci Šumperk (sobota 12.15 hodin).

Žákovská liga 6. tříd: HC ZUBR Přerov – HC Olomouc (neděle 10.15 hodin).

Žákovská liga 5. tříd: HC ZUBR Přerov – HK Mladí Draci Šumperk (sobota 10.15 hodin).

Minihokej 3. tříd: HC ZUBR Přerov – HC Olomouc, HC ZUBR Přerov – HC Uničov (sobota 14.30 hodin).

HÁZENÁ

Tipgames extraliga mužů: Sokol HC Přerov – Karviná (čtvrtek 18 hodin).

2. liga mužů: Sokol HC Přerov B – Rožnov pod Radhoštěm (neděle 17.30 hodin).

2. liga starších dorostenců: Sokol HC Přerov – Rožnov pod Radhoštěm (neděle 15.30 hodin).

VOLEJBAL

Uniqa extraliga žen: PVK Precheza – SK UP Olomouc (sobota 19 hodin).

2. liga žen: PVK Precheza B – VO TJ Lanškroun (sobota 10 a 14 hodin, hala ISŠT).

Extraliga juniorek: PVK Precheza – TJ Sokol Frýdek-Místek (sobota 10 a 14 hodin).

Extraliga kadetek: PVK Precheza – TJ Sokol Frýdek-Místek (sobota 12 a 16 hodin).

FLORBAL

2. liga mužů: FBC Spartak MSEM Přerov – 1.FBK Rožnov pod Radhoštěm (sobota 19 hodin, sportovní hala).

VODNÍ PÓLO

2. liga mužů: KVP Přerov – KVS Plzeň (sobota 14.10 hodin), KVP Přerov – TJ Tábor (sobota 19.10 hodin), KVP Přerov – Stepp Praha B (neděle 10 hodin).

STOLNÍ TENIS

2. liga žen: SK Přerov – Sokol Neředín GRM Systems (sobota 10.30 hodin), SK Přerov – TTC Komořany (sobota 15 hodin).

3. liga mužů: SK Přerov A – Robot Mokré Lazce B (sobota 16 hodin), SK Přerov A – Slezan Opava (neděle 10 hodin).

LUKOSTŘELBA

Druhé kolo Zimního poháru města Přerova se uskuteční v neděli od 9.30 hodin v hale SK Přerov.

KUŽELKY

Přerovská šestidráhová kuželna hostí o víkendu dvě sportovní akce – Vánoční turnaj krajských družstev dorostenců se odehraje v sobotu od 9.30 hodin a soutěž tandemů dorostenců na druhý den se startem v osm ráno.

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI

Rodiče s dětmi do 8 let si mohou jít zabruslit na přerovský zimní stadion v sobotu a v neděli ve stejném čase od 9 do 10 hodin. Pro ostatní je ledová plocha zpřístupněna v sobotu od 16.45 do 17.45 a v neděli od 17.45 do 18.45 hodin.

TURISTIKA

V sobotu 10. prosince středně obtížná 19 km dlouhá trasa Potštát, Boňkov, Kunzov, Milenov, Drahotuše, vedoucí pí Sedláková. Odjezd vlakem v 6.00, návrat v 15.52 hodin. (SK Přerov)

Ve středu 14. prosince 10 km dlouhá trasa Sušice, Radslavice, Grymov, zahrádky, Přerov, vedoucí pí Polidorová. Odjezd autobusem (st. č. 24) v 9.30 hodin, návrat neuveden. (Spartak Přerov)

Ve čtvrtek 15. prosince lehká 10 km dlouhá trasa Domaželice, Dřevohostice (betlém) – kulturně poznávací činnost, vedoucí p. Garzina. Odjezd autobusem ve 14.38, návrat v 18.58 hodin. (SK Přerov)