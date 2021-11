FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

SO, 14.00: Prostějov – Žižkov

KFS OLOMOUC

Krajský přebor

SO, 14.00: Ústí – Brodek u Př., Kralice – Litovel, Medlov – Rapotín, Lipová – Lutín, Šternberk – Jeseník, Želatovice – Zábřeh. NE, 14.00: Bohuňovice – Mohelnice, Dolany – V. Losiny.

I. B třída, skupina B

SO, 14.00: Slatinice – Haná Prostějov.

I. B třída, skupina C

SO, 13.00: Mikulovice – Štíty.

OFS OLOMOUC

Okresní přebor

SO, 14.00: Grygov – N. Hradečná, Horka – Příkazy, Lužice – Přáslavice, Hlubočky B – Bohuňovice B, Šumvald – Červenka, Újezd u Un. – Blatec. NE, 14.00: S. Hodolany – Střelice.

III. třída

SO, 10. 00: Mladeč – Bouzov. 14.00: Štarnov – Příkazy B, Dlouhá Loučka – Nedvězí, Hr. Petrovice – Slatinice B, Jívová – Babice, Slavonín B – Těšetice, Odrlice – Drahanovice.

OFS PROSTĚJOV

II. třída

NE, 14.00: Dobromilice – Brodek u Prostějova.

OFS ŠUMPERK

III. třída, skupina B

SO, 14.00: Líbivá – Zábřeh B, Loštice C – Lukavice, 14.30: Postřelmov B – Moravičany. NE, 14.00: Podolí – Krchleby.

OFS JESENÍK

Okresní přebor

SO, 14:00: Vápenná – Bělá, Supíkovice – Zlaté Hory.

HOKEJ

Chance liga: HC Zubr Přerov – Draci Pars Šumperk (SO, 17.00).

Krajská liga: HC Uničov – HC Frýdek-Místek B (NE, 17.00).

KRASOBRUSLENÍ

Memoriál Pavla Romana: Mezinárodní závod v tancích na ledě se uskuteční na zimním stadionu v Olomouci. Sobotní program: krátký program juniorek (8.00), povinné tance žáků (10.30), volné jízdy juniorek (14.00), rytmické tance juniorek a seniorů (18.30). Nedělení program: volné tance žáků (10.30), volné tance juniorů a seniorů (14.00), vyhlášení vítězů (17.00).

VOLEJBAL

Extraliga žen: VK UP Olomouc – Volejbal Přerov (SO, 17.00), VK Prostějov – TJ Ostrava (SO, 17.00)

HÁZENÁ

2. liga žen: Velká Bystřice – Sokol Karviná (NE, 15.30).

FLORBAL

Extraliga žen: FBS Olomouc – Fat Pipe Florbal Chodov (SO, 13.30).

Divize mužů: FBC ZŠ Uničov – 1. FBK Eagles Orlová (SO, 17.00), FBS Olomouc – Zlín Lions (NE, 18.00).

Turnaj o pohár sv. Martina: amatérský turnaj se uskuteční v sobotu od 9 hodin na Základní škole Boženy Němcové v Zábřehu.

HOKEJBAL

2. liga mužů: HBC Přerov – HC Warriors Havířov (NE, 10.00).

KOLOVÁ

Memoriál Hynka Hlobila: Již 62. ročník mezinárodní Velké ceny Přerova v kolové v kategorii Elite mužů je na programu v sobotu 6. listopadu od 9.30 v přerovské sokolovně. Kromě domácích se zúčastní také dvojice z Maďarska a Rakouska.

Český pohár žáků: Druhé kolo soutěže se v přerovské sokolovně uskuteční v neděli 7. listopadu od 9 hodin.

KUŽELKY

1. liga mužů: KK Zábřeh – CB Dobřany Klokani (SO, 15.30).

1. liga žen: TJ Spartak Přerov – SKK Rokycany (SO, 11.30).

2. liga mužů: TJ Spartak Přerov – KK Blansko (SO, 9.00).

DISCGOLF

O putovní pohár starosty města Šumperk: Poslední letošní turnaj v Discgolf parku Šumperský kotel je na programu v sobotu od 8 hodin.