Extraliga dorostu: HC Zubr Přerov – VHK Robe Vsetín (sobota 12.00).

FOTBAL

Krajský přebor: Želatovice – Ústí (sobota 15.30), Brodek u Přerova – Bohuňovice (neděle 15.30).

1. A třída: Kojetín – Kostelec na Hané (sobota 15.30), Lipník nad Bečvou – Protivanov (sobota 15.30).

1. B třída: Radslavice – Jezernice (sobota 15.30), Troubky – Horní Moštěnice (neděle 15.30), Tovačov – Mostkovice (neděle 15.30), Želatovice B – Klenovice (neděle 15.30).

Okresní přebor: Čekyně – Hustopeče nad Bečvou (sobota 15.30), Domaželice – Horní Nětčice (neděle 10.00), Soběchleby – Stará Ves (neděle 10.00), Lipník nad Bečvou B – Prosenice (neděle 15.30).

Okresní soutěž: Polkovice – Lobodice (sobota 15.30), Tovačov B – Černotín (sobota 16.00), Křenovice – Říkovice (neděle 15.00), Bochoř – Vlkoš (neděle 15.00).

Vybrané utkání mládeže: Okresní přebor starších žáků: Troubky – Všechovice (středa 16.30).

HÁZENÁ

Slavnostní otevření zastřešení házenkářského hřiště: začne v Žeravicích v pátek od 11 hodin přestřižením pásky. Od 12 hodin je na programu turnaj minižactva. Od 18.30 utkání 2. ligy mužů Žeravice – Polanka nad Odrou.

FLORBAL

1. liga žen: FBC Přerov – Torpedo Havířov (sobota 16.00), FBC Přerov – FBC Intevo Třinec (neděle 14.00).

Divize mužů: FBC Přerov – FBC Orca Krnov (sobota 18.30).

BASKETBAL

Oslavy 85 let basketbalu v Přerově: uskuteční se v sobotu 3. října. Sokolovna bude od 8 do 10 hodin dějištěm utkání mládeže, od 10 do 17 hodin je pak na programu Turnaj generací. Společenská část proběhne od 18 hodin ve velkém sále přerovského pivovaru.

Nadregionální liga žáků U15: TBS Přerov – TJ Šumperk (neděle 10.00, sokolovna).

PARKUROVÉ SKÁKÁNÍ

Cena města Přerova: již 22. ročník v sobotu od 9 hodin v areálu Střední školy zemědělské v Přerově.

KUŽELKY

1. liga žen: TJ Spartak Přerov – SKK Náchod (sobota 11.30)

2. liga mužů: TJ Spartak Přerov - TJ Slovan Kamenice n Lipou (sobota 9.00)