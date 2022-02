Analýza: Sigmu trápí koncovka a standardky. Řešení není otázka týdne, ví Jílek

Dorostenecká liga: Sigma U19 - H. Králové U19 (SO, 11.00), Sigma U17 - H. Králové U17 (SO, 13.15).

Přátelské zápasy: Šternberk - Kralice (SO, 10.00), Prostějov - Uničov (SO, 10.30 - Olšany u PV), Mohelnice - Maletín (SO, 11.00), Hraničné Petrovice - Újezd (SO, 13.00 - UT Uničov), Medlov - Postřelmov (SO, 15.00 - UT Uničov), Sigma U18 - Kroměříž U19 (SO, 15.30), Brodek u Př. - Chválkovice (SO, 17.00 - UT Holice), Sigma U16 - Kroměříž U17 (SO, 17.30), Střeď - Dl. Loučka (NE, 15.00 - UT Uničov), Prostějov U19 - Rapotín (NE, 15.00)Střelice - Mladeč (NE, 17.00 - UT Uničov).

Hokej

Tipsport extraliga: HC Olomouc – HC Oceláři Třinec (NE, 15.15).

Chance liga: Draci Pars Šumperk – SK Horácká Slavia Třebíč (SO, 17.00), LHK Jestřábi Prostějov – HC Stadion Litoměřice (SO, 17.00).

Extraliga dorostu: HC Zubr Přerov – HK MD Šumperk (SO, 12.00).

Basketbal

1. liga mužů: Basketbal Olomouc – Sokol Pražský (NE, 16.45).

2. liga žen: SK UP Olomouc – Vlčice Žďár (SO, 15.00).

Házená

Extraliga mužů: TJ Cement Hranice – Dukla Praha (SO, 10.00).

1. liga mužů: Tatran Litovel – I.HK Dvůr Králové (SO, 17.00).

1. liga žen: SK UP Olomouc – Jiskra Havlíčkův Brod (NE, 17.00).

2. liga mužů: Kostelec na Hané – Holešov (NE, 10.30), Litovel junioři – Házená Uničov (NE, 18.00).

2. liga žen: Velká Bystřice – SK Žeravice (NE, 15.30).

Volejbal

Extraliga žen: VK Prostějov – TJ Ostrava (SO, 17.00), VK UP Olomouc – VK Šelmy Brno (SO, 18.00).

Florbal

Divize mužů: Asper Šumperk – Florbal Vsetín (SO, 18.00), FBC MSEM Přerov – FBC Orca Krnov (NE, 14.30), FBC Mohelnice – Hornets Brno (NE, 18.00).

1. liga žen: FBC Přerov – FBC Dobruška (NE, 17.30).

Stolní tenis

2. liga mužů: SK Přerov – Hodonín B (SO, 14.00), SK Přerov – TJ Holásky (NE, 10.00).

Kuželky

1. liga mužů: KK Zábřeh – TJ Sokol Duchcov (SO, 15.30).

1. liga žen: TJ Spartak Přerov – KK Jihlava (SO, 11.30).

2. liga mužů: TJ Spartak Přerov – Rychnov nad Kněžnou (SO, 9.00).

2. liga žen: KK Zábřeh – KK Šumperk (NE, 13.00).