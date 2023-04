Přerovská stuha a stužka představí o víkendu moderní gymnastky z různých koutů republiky i zahraničí. Ve sportovní nabídce nechybí samozřejmě ani široké fotbalové menu, na nejvyšší soutěž můžete zají na házenou, vodní pólo nebo volejbalovou baráž ve Šternberku.

Moderní gymnastky TJ Spartak Přerov na domácím závodě Creative Caps Cup 2022. | Foto: archiv TJ Spartak Přerov

FOTBAL

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA: Sigma Olomouc B - Varnsdorf (NE, 10.15).

MSFL: Hranice - Blansko (PÁ, 18.00).

Divize E: HFK Olomouc - Šumperk (SO,10.15), Šternberk - Všechovice (SO, 16.00), Kozlovice - Nové Sady (16.00).

Krajský přebor: SO, 16.00: Rapotín - Lutín, Kostelec na Hané - Brodek u Přerova, Litovel - Dolany, Želatovice - Mohelnice. NE, 16.00: Zábřeh - Velké Losiny, Bohuňovice - Jeseník, Konice - Čechovice, Lipová - Medlov.

I. A třída, skupina A: SO, 16.00: Bludov - Troubelice, Plumlov - Určice, Olomouc-Chomoutov - Postřelmov, Maletín - Olešnice, Libina - Náměšť na Hané. NE, 16.00: Lesnice - Paseka, Loštice - Protivanov.

I. A třída, skupina B: SO, 10.30: Kralice na Hané - Nové Sady B. 16.00: Lipník nad Bečvou - Velká Bystřice, Hlubočky - Bělotín, Chválkovice - Kovalovice. NE, 16.00: HFK Olomouc B - Beňov, Želatovice B - Dub nad Moravou, Bělkovice-Lašťany - Slavonín.

I. B třída, skupina A: SO, 16.00: Hustopeče nad Bečvou - Pavlovice u Přerova, Újezdec - Opatovice, Klenovice - Pivín. NE, 10.00: 10.00: Ústí - Horní Moštěnice, Domaželice - Radslavice. 16.00: Brodek u Prostějova - Otaslavice, Tovačov - Vrchoslavice.

I. B třída, skupina B: SO, 16.00: Mostkovice - Haňovice, Hněvotín - Zvole, Smržice - Kožušany. NE, 10.00: Černovír - Hodolany. 16.00: Šternberk B - Velký Týnec, Slatinice - Moravský Beroun, Doloplazy - Haná Prostějov.

I. B třída, skupina C: SO, 15.00: Sudkov - Žulová. 16.00: Štíty - Bohdíkov, Řetězárna - Ruda nad Moravou, Oskava - Písečná, Velké Losiny B - Zlaté Hory, Jindřichov - Mikulovice, Bernartice - Vikýřovice.

OFS Olomouc

Okresní přebor: SO, 16.00: Příkazy - Bohuňovice B, Štarnov - Horka nad Moravou, Lužice - Pňovice, Grygov - Přáslavice. NE, 10.15: Hlubočky B - Újezd. 15.00: Chválkovice B - Střelice. 16.00: Šumvald - Červenka, Nová Hradečná - Blatec.

III. třída: SO, 15.00: Město Libavá - Dlouhá Loučka. 16.00: Slatinice B - Babice, Nedvězí - Nemilany, Hraničné Petrovice - Štěpánov, Slavonín B - Jívová. NE, 14.30: Odrlice - Mladeč. 15.00: Velký Újezd - Těšetice. 15.30: Drahanovice - Příkazy B.

IV. třída: SO, 15.00: Králová - Drahlov. 16.00: Moravská Huzová - Doloplazy B, Huzová - Střeň, Mladějovice - Náklo. NE, 16.00: Hodolany B - Hnojice, Jiříkov - Lutín B.

OFS Prostějov

II. třída: SO, 16.00: Držovice - Vícov, Vrahovice - Dobromilice. NE 16.00: Výšovice - Olšany, Plumlov B - Nezamyslice, Němčice nad Hanou - Přemyslovice, Kralice na Hané B - Kostelec na Hané B, Určice B - Brodek u Konice.

III. třída, skupina A: SO, 16.00: Bedihošť - Tištín. NE, 16.00: Pavlovice - Otaslavice B, Čechy pod Kosířem - Čechovice B, Želeč - Biskupice.

III. třída, skupina B: SO, 16.00: Protivanov B - Kladky, Luká - Jesenec-Dzbel, Hvozd -Ptení, Konice B - Zdětín. NE, 15.00: Vilémov - Brodek u Konice B.

OFS Přerov

Okresní přebor: SO, 16.00: Potštát - Všechovice B, Čekyně - Horní Nětčice. NE, 10.00: Soběchleby - Vlkoš. 15.00: Bochoř - Skalička. 16.00: Lipník nad Bečvou B - Lověšice, Troubky - Říkovice, Brodek u Přerova B - Radslavice B.

Okresní soutěž: SO, 16.00: Polkovice - Bezměrov B, Stará Ves - Kozlovice B, Dukla Hranice - Jezernice. NE, 15.00: Křenovice - Tovačov B. 16.00: Černotín - Horní Moštěnice B.

OFS Šumperk

Okresní přebor: SO, 16.00: Bratrušov - Dubicko, Leština - Úsov. NE, 10.00: Šumperk B - Petrov-Sobotín. 16.00: Staré Město - Nový Malín, Loštice B - Rapotín B, Juventus Mohelnice - Jestřebí, Palonín - Zábřeh B.

III. třída, skupina A: SO, 16.00: Hanušovice - Jedlí, Brníčko - Postřelmov B, Malá Morava - Rovensko. NE, 16.00: Libina B - Písařov, Hrabišín - Sudkov B.

III. třída, skupina B: SO, 16.00: Líbivá - Olešnice B, Loštice C - Lesnice B. NE, 13.30: Moravičany - Lukavice. 15.00: Podolí - Mohelnice B.

OFS Jeseník

Okresní přebor: SO, 15.00: Vidnava - Velké Kunětice. 15.30: Lipová-lázně - Supíkovice. 16.00: St. Červená Voda - Velká Kraš, Bělá - Černá Voda. NE, 11.15: Bernartice B – Javorník.

AMERICKÝ FOTBAL

3. liga mužů: Šumperk – Tábor (SO, 15.00, Tyršův stadion).

ATLETIKA

Běh vítězství, Hranická dvacítka a desítka: Závod dětí startuje v sobotu v 9.30 na stadionu SK Hranice. Dvacítka a desítka startují ve 12 hodin.

FLORBAL

Národní liga mužů, rozhodující 5. zápas baráže: Přerov – Kutná Hora (SO, 18.00, SH Lipník nad Bečvou), Hranice - Blansko (SO, 17.00, SC Naparia).

2. liga žen: Hranice – Vítkovice B (SO, 9.00), Hranice – Šumperk (SO, 12.00).

HÁZENÁ

Extraliga mužů, o udržení: Hranice – Nové Veselí (SO, 10.00).

MOL Liga žen: Olomouc – Kynžvart (SO, 17.30).

2. liga mužů: Žeravice – Litovel junioři (NE, 17.00).

HOKEJBAL

2. liga mužů, čtvrtfinále play-off: Přerov – Opava (NE, 10.00).

MODERNÍ GYMNASTIKA

Přerovská stuha: 20. ročník mezinárodního závodu se uskuteční v sobotu od 9 hodin ve SH Start Přerov (U Tenisu).

Přerovská stužka: 15. ročník závodu v kombinovaném programu se uskuteční v neděli od 9 hodin ve SH Start Přerov.

NOHEJBAL

2. liga mužů: Postřelmov – Znojmo (SO, 10.00).

VODNÍ PÓLO

1. liga mužů: Brno - Olomouc (SO, 9.45, PS Olomouc), Přerov – Stepp Praha (SO, 10.15), Brno – Strakonice (SO, 13.45, PS Olomouc), Olomouc – Strakonice (SO, 18.50), Přerov – Slavia Praha (SO, 19.00), Olomouc – Brno (NE, 12.20).

VOLEJBAL

Extraliga žen, baráž: Šternberk – Střešovice (SO, 18.00 a NE, 18.00).