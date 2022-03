Krajský přebor: SO 15:00: Šternberk – Rapotín, Kralice na Hané – Velké Losiny. NE 15:00: Medlov – Mohelnice, Dolany – Lutín, Brodek u Přerova – Želatovice, Bohuňovice – Litovel, Lipová – Ústí, Zábřeh – Jeseník.

I. A třída, skupina A: NE 14:00: Řetězárna – Bohdíkov.

OFS Prostějov, II. Třída: NE 15:00 Vícov – Dobromilice.

Přípravné zápasy: Přerov - Frenštát (SO, 11.00), Nové Sady - Polná (SO, 14.00), HFK Olomouc – Rýmařov (SO, 15.00), Střelice - Oskava (NE, 13.00 - UT Uničov), Újezd - Troubelice (NE, 15.00 - UT Uničov), Paseka – Mor. Beroun (NE, 17.00 – UT Uničov).

Futsal

Superpohár 2. ligy: SKUP Olomouc – Spartak Pernštejn (SO, 20.30).

Futsalisté se utkají o Superpohár. Kromě hry lákají fanoušky i na věcné ceny

Hokej

Extraliga juniorů: HC Olomouc – HC Motor České Budějovice (SO, 12.00).

Liga juniorů, finále play-off: HC Zubr Přerov – IHC Králové Písek (SO, 17.00 a NE, 17.00).

Házená

1. liga žen: SK UP Olomouc – TJ Sokol Kobylisy II (NE, 17.00).

2. liga žen: Velká Bystřice – Otrokovice B (NE, 15.30).

Florbal

Divize mužů, play-up: FBS MSEM Přerov – FbC Hradec Králové (SO, 18.00 a NE, 17.00).

Cyklistika

Wood Bikerally Series: Úvodní závod série je na programu v sobotu v Mostkovicích. První RZ startuje v 11 hodin.

Kuželky

2. liga mužů: HKK Olomouc – TJ Spartak Přerov (SO, 10.00).

Judo

Český pohár U18 a U23: Turnaj se uskuteční v sobotu od 9.30 v Hale Naparia v Hranicích.