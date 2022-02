Když se nedaří, ukáže se pravý tým, hlásí Sigma před klíčovým duelem. Jaký bude?

Přípravné zápasy: Hranice - Uničov (SO, 11.00), Mohelnice - Medlov (SO, 11.00), Sigma Olomouc U19 - Viktorie Přerov (SO, 11.00), Kozlovice – Dolany (SO, 13.00, UT Holice), Jeseník - Břídličná (SO, 14.00 UT Uničov), Hraničné Petrovice - Oskava (SO, 15.00 UT Uničov), Zábřeh - Loštice (SO, 15.00), Šumperk U19 - Velké Losiny (NE, 10.00), Šumperk U17 - Velké Losiny B (NE, 12.00) Prostějov U19 - Brodek u Přerova (NE, 14.00), Troubelice - Litovel (NE, 15.00, UT Uničov), Úsov - Pňovice (NE, 17.00, UT Uničov).

Hokej

Chance liga: HC Zubr Přerov – VHK Robe Vsetín (SO, 17.00), Draci Pars Šumperk – HC Stadion Litoměřice (SO, 17.00),

Extraliga juniorů: HC Olomouc – HC Škoda Plzeň (SO, 14.00).

Extraliga dorostu: HK MD Šumperk – HC RT Torax Poruba (NE, 14.30).

Basketbal

Kooperativa NBL: BK Redstone Olomoucko – BK Lions Jindřichův Hradec (SO, 19.00).

Olomoucko čeká atraktivní boj! O záchranu i příspěvek na charitu

1. liga mužů: Basketbal Olomouc – BK Levharti Chomutov (NE, 18.00).

HÁZENÁ

Extraliga mužů: TJ Cement Hranice – KH Kopřivnice (SO, 10.00).

1. liga mužů: Tatran Litovel – TJ Náchod (SO, 17.00).

1. liga žen: SK UP Olomouc – TJ Sokol Velké Meziříčí (NE, 17.00).

2. liga mužů: TJ Kostelec na Hané – HBC Olomouc (NE, 10.30), Tatran Litovel junioři – SK Žeravice (NE, 16.00).

2. liga žen: SK Žeravice – TJ Jiskra Otrokovice B (NE, 10.30), Velká Bystřice – Lesana Zubří (NE, 15.30).

Florbal

Extraliga žen: FBS Olomouc – FbŠ Bohemians (NE, 15.00).

Národní liga mužů: FBC Hranice – FbK Horní Suchá (SO, 17.00).

Divize mužů: Asper Šumperk – FBC ZŠ Uničov (NE, 14.00), FBC Mohelnice – Andone SK Jihlava (NE, 17.00).

Volejbal

Extraliga žen: VK UP Olomouc – VK Královo Pole (SO, 17.00).

Kuželky

1. liga žen: TJ Spartak Přerov – KC Zlín (SO, 11.30).

2. liga mužů: TJ Spartak Přerov – KC Zlín (SO, 9.00).

2. liga žen: KK Zábřeh – TJ Jiskra Otrokovice (SO. 15.30).

Běh

Innogy Winter Run: Zimní běh pro veřejnost v Olomouci startuje u Výstaviště Flora v sobotu v 11 a ve 12 hodin. Běží se trasy 4 a 8 kilometrů.

Ostatní

MČR v králičím hopu: šampionát pro příznivce králíků se uskuteční v sobotu od 8 hodin v Národním sportovním centru Prostějov.