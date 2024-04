Sportovní víkend v Olomouckém kraji zdaleka nebude jen o sáhodlouhé fotbalové nabídce, které vévodí nedělní vyprodaná bitva Sigmy se Spartou. Na své si přijdou i milovníci menších a méně tradičních sportů.

Na letišti v Bochoři se pojede mistrovství České republiky v automobilovém slalomu, v Šumperku nastoupí proti Zlínu domácí Dietos - americký fotbal bude k vidění i v Přerově, do akce půjdou ti nejmenší. Další utkání extraligy nohejbalistů je na programu v Prostějově. V nové hale v Lipníku nad Bečvou se zase v pátek a v sobotu uskuteční velké finále Středomoravské ligy v basketbale. Velké akce se dočká i BMX, judo a vodní pólo.

FOTBAL

FORTUNA:LIGA: Sigma Olomouc - Sparta Praha (NE, 15.00)

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA: Prostějov - Jihlava (SO, 10.30 - HFK Olomouc)

MSFL: Uničov - Zlínsko (PÁ, 16.30)

Divize E: SO, 16.00: Nové Sady - Vsetín, Přerov - Kostelec na Hané, Šternberk - Všechovice. NE, 16.00: Kozlovice - HFK Olomouc.

Divize F: Jeseník - Hlubina (SO, 16.00)

Krajský přebor: SO, 13.00: Postřelmov - Litovel. 16.00: Určice - Medlov, Bělotín - Rapotín. NE, 16.00: Lipová - Čechovice, Zábřeh - Želatovice, Dolany - Konice, Velké Losiny - Bohuňovice, Brodek u Přerova - Mohelnice.

I. A třída, skupina A: SO, 16.00: Loštice - Bludov, Plumlov - Lesnice, Bernartice - Libina, Náměšť na Hané - Protivanov. NE, 16.00: Troubelice - Paseka, Šternberk B - Pivín, Maletín - Olešnice.

I. A třída, skupina B: SO, 16.00: Slatinice - Želatovice B, Kralice na Hané - Hlubočky, Lipník nad Bečvou - Opatovice. NE, 10.00: Nové Sady B - Bělkovice-Lašťany. 16.00: Sigma Hodolany - Chválkovice, Velká Bystřice - Slavonín, Kovalovice - Beňov.

I. B třída, skupina A: SO, 16.00: Otaslavice - Hustopeče nad Bečvou, Dub nad Moravou - Domaželice. NE, 10.00: Ústí - Mostkovice. 16.00: Vrchoslavice - Brodek u Prostějova, Troubky - Újezdec, Tovačov - Klenovice, Radslavice - Horní Moštěnice.

I. B třída, skupina B: SO, 16.00: Chomoutov - Lužice, Kožušany - Hněvotín. NE, 16.00: Lutín - Vícov, Haná Prostějov - Pňovice, Velký Týnec - Moravský Beroun, Olšany - Haňovice, Doloplazy - Černovír.

I. B třída, skupina C: SO, 15.00: Mikulovice - Javorník. 16.00: Nový Malín - Štíty, Zvole - Oskava, Písečná - Ruda nad Moravou, Zlaté Hory - Bohdíkov, Velké Losiny B - Řetězárna. NE, 14.30: Žulová - Sudkov.

OFS Olomouc

Okresní přebor: SO, 13.30: Příkazy - Šumvald. 14.00: Střelice - Dlouhá Loučka. 16.00: Štarnov - Horka nad Moravou, Blatec - Přáslavice, Grygov - Drahanovice, Červenka - Chválkovice B. NE, 10.15: Hlubočky B - Odrlice. 16.00: Bohuňovice B - Štěpánov.

III. Třída: SO, 16.00: Babice - Velký Újezd, Mladějovice - Libavá, Slavonín B - Nedvězí, Nemilany - Újezd u Uničova, Příkazy B - Mladeč. NE, 16.00: Těšetice - Hraničné Petrovice, Slatinice B - Huzová.

IV. třída: SO, 16.00: Jiříkov - Střeň, Moravská Huzová - Pňovice B. NE, 13.00: Králová - Nová Hradečná-Troubelice B. 15.00: Jívová - Lutín B. 16.00: Tršice - Sigma Hodolany B, Hnojice - Náklo.

OFS Prostějov

II. třída: SO, 16.00: Držovice - Konice B, Brodek u Konice - Němčice na Hané, Vrahovice - Nezamyslice. NE, 16.00: Kostelec na Hané B - Určice B, Kralice na Hané B - Smržice, Plumlov B - Otaslavice B, Čechovice B - Dobromilice.

III. třída, skupina A: SO, 16.00: Bedihošť - Výšovice, Brodek u Prostějova B - Pivín B. NE, 16.00: Tištín - Biskupice, Nezamyslice B - Želeč.

III. třída, skupina B: SO, 16.00: Zdětín - Přemyslovice. NE, 16.00: Jesenec-Dzbel - Ptení, Čechy pod Kosířem - Luká, Brodek u Konice B - Hvozdy, Kladky - Vilémov.

OFS Přerov

Okresní přebor: SO, 11.00: Kozlovice B - Všechovice B. 16.00: Čekyně - Brodek u Přerova B. Radslavice B - Horní Moštěnice B. NE, 15.00: Bochoř - Nětčice. 16.00: Lipník nad Bečvou - Potštát, Říkovice - Vlkoš, Pavlovice u Přerova - Lověšice.

Okresní soutěž: SO, 16.00: Dukla Hranice - Stará Ves. NE, 10.00: Soběchleby - Polkovice, Jezernice - Tovačov. NE, 15.00: Křenovice - Lověšice B. 16.00: Lobodice - Černotín.

OFS Šumperk

Okresní přebor: SO, 16.00: Bratrušov - Petrov-Sobotín, Vikýřovice - Šumperk B, Leština - Písařov, Jindřichov - Jestřebí, Postřelmov B - Staré Město, Úsov - Mohelnice B. NE, 16.00: Juventus Mohelnice - Loštice B.

III. třída, skupina A: SO, 16.00: Malá Morava - Sudkov B, Hanušovice - Lesnice B, Brníčko - Hrabišín. NE, 16.00: Jedlí - Rovensko, Rapotín B - Petrov-Sobotín.

III. třída, skupina B: NE, 15.30: Krchleby - Palonín. 16.00: Lukavice - Olešnice B, Podolí - Moravičany, Libina B - Libivá.

OFS Jeseník

Okresní přebor: SO, 16.00: Bělá - Velká Kraš, Velké Kunětice - Javorník B. 16.30: Vápenná - Vidnava, Supíkovice - Černá Voda. NE, 10.00: Jeseník B - Lipová-lázně. 11.30: Bernartice B - St. Červená Voda.

AMERICKÝ FOTBAL

3. liga mužů: Šumperk – Zlín (SO, 15.00)

Flagový turnaj U15: Přerov – Vysočina (NE, 11.00), Přerov - Brno Sígrs (NE, 12.00), Přerov – Znojmo (NE, 13.00)

BASKETBAL

Středomoravská liga mužů, Final 4: Turnaj o titul se uskuteční v pátek a v sobotu ve sportovní hale v Lipníku nad Bečvou. Semifinále: Valašské Meziříčí – Zlín B (PÁ, 18.00), UP Olomouc B – Přerov (PÁ, 20.15). O 3. místo: sobota 15.30. Finále: sobota 18.00.

Zdroj: Jan Pořízek, Ivan Němeček

CYKLISTIKA

Moravská liga BMX: Třetí a čtvrtý závod seriálu se na bikrosové trati v Přerově pojede v sobotu a neděli od 10.15.

HÁZENÁ

Extraliga mužů, play-out: Hranice – Nové Veselí (NE, 11.30)

1. liga žen: UP Olomouc – Cheb (NE, 17.00)

2. liga mužů: Kostelec na Hané – Velké Meziříčí (SO, 16.00), Žeravice – Bystřice pod Hostýnem (SO, 18.00), Prostějov – HBC Olomouc (NE, 16.00)

2. liga žen: Velká Bystřice – Ivančice (NE, 15.30)

JUDO

Extraliga mužů (SO, 10.30, SH Naparia Hranice)

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

MOTORISMUS

Mistrovství České republiky v automobilovém slalomu: v sobotu na pojezdové dráze letiště v Bochoři, od 9 hodin tréninkové jízdy, první start v 10.45.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

NOHEJBAL

Extraliga mužů: Prostějov – Čakovice (SO, 14.00)

2. liga mužů: Přerov – Opava (SO, 14.00)

VODNÍ PÓLO

Inter Cup 2024 U16: Reprezentační výběry Česka, Rakouska, Slovenska, Ukrajiny, Moldavska a Litvy chlapců do 16 let se o víkendu utkají v přerovském bazénu. Zápasy domácího týmu: Česko – Slovensko (PÁ, 18.00, trénink), Česko – Rakousko (SO, 9.15), Česko – Moldavsko (SO, 18.45). Zápasy o umístění jsou na programu v neděli od 9.15 do 13.15.