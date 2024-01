/FOTOGALERIE/ Svůj profesionální debut zvládla výborně. Univerzálka Volejbalu Přerov Kaitlynn Biassouová proti Ostravě zaznamenala 23 bodů, byla nejvíce bodující hráčkou utkání a rozhodně zaujala přerovské publikum, které bylo v sobotu zvědavé hlavně na výkon nových amerických posil Zubřic.

Volejbal Přerov představil americké posily - Melody Paigeovou a Kaitlynn Biassouovou. | Video: Deník/Ivan Němeček

„Líbilo se mi prostředí a atmosféra, přišlo mi, že to od nás byl dobrý zápas. Bojovaly jsme a ještě toho máme spoustu, co můžeme ukázat,“ věří 23letá rodačka z Birminghamu v Alabamě.

FOTO: Zubřice uhrály s Ostravou set. Vytáhla se americká posila

Přerovanky padly 1:3, minimálně o bod se však připravily ve druhém setu, když ztratily vedení 23:20. Místo stavu 1:1 šel favorit do vedení 2:0.

Biassouová se do provozní teploty dostala právě během druhého setu. Její dělové smeče sklízely obdiv ochozů městské haly. A pozor, to prý podle Kaitlynn nebylo její maximum.

„Byla jsem trošku nervózní v úvodu zápasu. Myslím, že tam byla spousta chyb, které ještě odstraním. Celkově bych chtěla být víc agresivní. Ale se svým výkonem jsem v pohodě,“ prozradila rekordmanka univerzity v Novém Mexiku v počtu úspěšných smečí.

Příjemné pro přerovské trenéry bylo jistě i zjištění, že Američanka zahrála velmi slušně i v poli a povedla se jí i šňůra na servisu. „Určitě jsou tam věci, které bude potřeba zlepšit, ale žádná z posil nás nezklamala,“ komentoval přerovský trenér Radim Vlček rovněž výkon blokařky Paigeové.

Zubřice přivedly dvě nové Američanky! Oporám řekly sbohem

Obě Američanky spolu bydlí v bytě, který jim zařídil přerovský klub, a snaží se adaptovat na zcela nové prostředí.

„Je to něco úplně jiného. Máme tady jen pár anglicky mluvících, což je na tom to nejnáročnější. Ale holky jsou fakt milé a strašně moc přátelské, takže je jednodušší si zvykat a spolupracovat,“ řekla Biassouová s úsměvem.

Trenér Radim Vlček uděluje hráčkám pokyny v češtině, o to je pro zahraniční posily začátek jejich prvního evropského angažmá složitější. Jak to tedy funguje?

„Poté, co kouč domluví, mi něco málo holky přeloží. Pak podle toho co píše nebo kreslí na svou tabuli už si umím i představit, co nám říká,“ popsala Kaitlynn.

Na střední škole v nevadském městě Reno hrála celé čtyři roky kromě volejbalu také basketbal. A pozor, vůbec ne špatně. Dostala se do výběrových týmů jak ve volejbale, tak i v basketbalu. A tak přišlo na řadu rozhodování, za kterým sportem jít na univerzitě.

„Měla jsem pár nabídek hrát i basketbal, ale viděla jsem větší budoucnost ve volejbale, který je mou vášní. Takže teď jsem opravdu šťastná, že jsem si vybrala právě volejbal a ne basket,“ prozradila závěrem milovnice sushi, Netflixu či rappera Drakea.