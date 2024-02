Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice hostila o uplynulém víkendu Ostrava. Na nejvyšší domácí soutěž se dokázali probojovat hned dva přerovští překážkáři a oba dva byli pořádně vidět. Jonáš Kolomazník se parádně předvedl už v rozběhu, kde vylepšil svůj vlastní přerovský rekord na 7,84 s a spolu se Štěpánem Schubertem se dostal na čelo letošních republikových tabulek.

Tereza Válková a Jonáš Kolomazník | Foto: Deník/VLP Externista

Ve finále se střetli tito dva mladí nadějní překážkáři s českým rekordmanem a dlouholetým reprezentantem Petrem Svobodou. Ten se k závodění vrátil po roční zdravotní pauze a už v rozběhu ukázal, že je zpět - i s vypuštěným závěrem zastavil časomíru na čase 7,92 s.

Jonáš Kolomazník (vpravo)Zdroj: se svolením SK PřerovFinále bylo až do čtvrté překážky velmi vyrovnané, i když Svoboda na každé překážce získal vždy nějakou setinku k dobru. O stříbru rozhodl Schubert v poslední mezeře, když se viditelně dostal před Kolomazníka a na zlato mu nakonec chyběly jen 4 setinky (7,76 s). Přerovský atlet doběhl v dalším přerovském rekordu 7,83 s jako třetí.

Skvěle závodila také Tereza Válková, která opět ukázala, že se umí na MČR připravit. Ještě před týdnem přitom účast neměla vůbec jistou, až minulou neděli zaběhla setinku za osobákem a své místo si zajistila.

Vylepšení svého vlastního přerovského rekordu si schovala na vrcholnou akci, posunula jej na 8,57 s a výrazně se dokázala zlepšit i oproti tabulkovému postavení. Do Ostravy odjížděla až se čtrnáctým nejlepším časem, ale málem se dostala až do finále! To jí uniklo opravdu těsně, i osmá Linda Dufková zaběhla totožný čas a rozhodovaly tak pouze tisícinky. Válková si tak domů odváží nečekané deváté místo.