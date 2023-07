Přerovský Kolomazník má stříbro i překážkářský rekord z mistrovství republiky!

Riskl to a vyplatilo se. Týden před vrcholem sezóny si lehce zranil zadní stehno, celý týden se úporně věnoval jeho vyléčení a povedlo se. Jonáš Kolomazník potvrdil na MČR mužů a žen do 22 let roli jednoho z favoritů a doběhl si ve skvělém osobním a přerovském rekordu 14,18 s pro stříbrnou medaili!

Jonáš Kolomazník | Foto: se svolením SK Přerov