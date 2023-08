Vrchol domácí atletické sezóny, MČR mužů a žen, hostil o tomto víkendu Tábor. Startovali také dva přerovští překážkáři - Jonáš Kolomazník a Tereza Válková. Kolomazník díky svému letošnímu nejlepšímu času 14,18 s patřil k širšímu okruhu favoritů na medaile. Svou roli potvrdil a z Tábora si odváží cenný bronz.

Finále 110 m překážek a bronz Jonáše Kolomazníka | Video: se svolením SK Přerov

Přerovský atlet Jonáš Kolomazník (vpravo) vybojoval bronz na MČR mužů a žen.Zdroj: Deník/VLP Externista

Z rozběhu postoupil hladce z druhého místa, když si ještě mohl dovolit závěrečné metry vypustit a cílem proklusal za 14,85 s. Finále bylo mnohem vyrovnanější, kromě jasného favorita na zlato Štěpána Schuberta nebylo předem nic jasné. O bronz nakonec svedli souboj Jonáš Kolomazník, Erik Jelínek a Jiří Zedníček, kteří se vměstnali do pouhých 6 setin sekundy. Kolomazník svou medaili vybojoval doslova až na cílové čáře, když se mohutně předkláněl a opět skončil na zemi (14,35 s).

Pro Kolomazníka je to už druhá letošní republiková medaile, mezi muži do 22 let byl stříbrný, když nestačil pouze na Schuberta. Ten letos vyhrál obě mužské kategorie.

Juniorka Válková třináctá

Překvapit mohla přerovská juniorka Tereza Válková, která na jih Čech odjížděla s desátým nejlepším časem. V Táboře na něj bohužel nenavázala, v protivětru zaběhla stovku s překážkami za 14,47 s a odvezla si 13. místo. I ona ale může považovat sezónu za úspěšnou, mezi juniorkami brala na jaře stříbro a v kategorii žen do 22 let obsadila čtvrtou pozici.

Autorka: Martina Koutňáková