Po zranění stehna, které si přivodil hned na prvních závodech na začátku ledna, přitom nebylo vůbec jisté, jestli bude v halové sezóně ještě závodit. Podařilo se, po měsíční pauze se vrátil v neděli 12. února na krajských přeborech ve velkém stylu, když vylepšil svůj vlastní přerovský rekord na hodnotu 8,13 s a posunul se na 9. místo letošních tabulek ČR. Do Ostravy tak odjížděl jako jeden z kandidátů na postup do finále.

Hned v rozběhu mu připadla dráha hned vedle dlouholetého českého reprezentanta a rekordmana Petra Svobody. Nechal se s ním vytáhnout a hladce postoupil do finále ve vylepšeném osobáku 8,01 s. Bok po boku se sešli také ve finále.

"Bylo to skvělé. Ve finále mi sice zmizel, ale v rozběhu mě pěkně táhl. Obecně to byl pro mě takový příjemný střet s realitou a s tím, kde chci v budoucnu být," neskrýval nadšení Kolomazník.

Ten ve finále dokázal svůj čas ještě o setinku vylepšit a zarovnat jej na krásných 8,00 s. "Čas 8,00 s zní hodně parádnicky, ale každopádně nemůžu říct, že by to byl bezchybný běh. Ale rychleji už to prostě nešlo."

Na bronz mu chybělo pět setin, které ztratil na stejně starého Štěpána Schuberta z Jablonce nad Nisou. "Hlavně bych rád poděkoval svým ctěným rodičům, je to stejnou mírou jejich úspěch jako můj," uzavírá Kolomazník. Jeho rodiče jsou zároveň jeho trenéry.

Závodili Tereza Válková a Jonáš Kolomazník.Zdroj: SK Přerov

Válková s přerovským rekordem

A dařilo se také druhé přerovské překážkářce Tereze Válkové. Ta do Ostravy odjížděla s rozhodně menšími ambicemi jako Kolomazník, papírově patřila spíše ke slabším účastnicím, ale také se sluší dodat, že je stále ještě juniorka. I ona ale využila rychlejších soupeřek, které ji vytáhly k osobáku a zároveň přerovskému rekordu.

Z čela tabulek tak smazala Helenu Tomkovou, která je vedla už od roku 2010. Výkonem 8,79 s obsadila pěkné 13. místo mezi ženami a svou formu bude chtít prodat o nadcházejícím víkendu na MČR své kategorie. Mohla by bojovat i o medaile, aktuálně je v republikových tabulkách na děleném druhém místě, ale jak sama říká, na překážkách se může stát cokoliv.

Spokojená odjížděla z Ostravy i Gabriela Patalová. Na MČR se dostala až z pozice první náhradnice, takže už jen nebýt poslední by byl pro ni úspěch. Přestože ale první a třetí pokus přešlápla, všechny včetně toho jediného měřeného byly daleké a potvrdila, že její nominační výkon z minulého týdne 560 cm nebyla náhoda. Na vrcholné akci skočila jen o 5 cm méně a za 555 cm brala krásné 10. místo.

Od postupu do finálové osmičky ji přitom dělily pouhé 4 cm a dokonce i dlouho figurovala na průběžném sedmém místě. I tento úspěch jí dává velkou motivaci na léto - stejně jako Kolomazník je v kategorii dospělých teprve prvním rokem a tak může ještě tři roky startovat také na MČR do 22 let. To se však koná jen venku na dráze.

Jediný, komu šampionát příliš nevyšel, byl vytrvalec Václav Vandrovec. Přitom je letos ve formě, opakovaně překonal své vlastní přerovské rekordy na 1500 i 3000 metrů. Na MČR mu závod bohužel příliš nesedl, 3000 metrů dokončil jako 15. v čase 8:51,74 min. Podle výkonů z předchozího průběhu sezóny ale určitě i on měl na to atakovat umístění v první desítce.

Autorka: Martina Koutňáková