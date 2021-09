Jednadvacetiletá blokařka české reprezentace nechyběla ani na nedávno skončeném mistrovství Evropy, kde stihla českému týmu pomoci v klíčových zápasech, na poslední dva už ale musela zpět do USA. „Bylo to hodně hraniční, na poslední chvíli,“ ohlédla se Jehlářová za štací s českým národním týmem.

Nadějná blokařka do šampionátu vstoupila ve druhém setu důležitého utkání se Španělskem, pomohla k výhře 3:1 a od té doby byla členkou základní sestavy.

„Byla to super zkušenost. Pro mě taková zvláštní. Je to trošku jiné hrát s národním týmem a tím v Americe. Musela jsem si zvykat na jiný styl volejbalu a úplně jsem nečekala, že toho odehraji tolik,“ přiznala odchovankyně Přerova.

„Trenér věděl po kvalifikaci, co ode mě čekat. Jeden ze zásadních faktorů, proč jsem podle mě hrála, byl ten, že na Evropě bylo hodně vysokých hráček. A můj blokařský parametr je vyšší než u ostatních blokařek. Proto jsem asi dostala víc příležitostí,“ zamyslela se nad důvody vysokého vytížení.

Odehrála tak duely s Německem (1:3), Polskem (1:3) a Řeckem (3:0) a vydatně přispěla k postupu do osmifinále. Poslední duel skupiny proti domácím Bulharkám, který sledovalo skoro tři tisíce diváků, už ale neodehrála, musela zpátky do Spojených států.

„Samozřejmě, že mě mrzelo, že už jsem tam s holkami nemohla být. Na druhou stranu jsem se i těšila na začátek sezony s mým týmem,“ prozradila Jehlářová.

Češky na favorizované Bulharky nestačily a do osmifinále proti Turecku, pátému týmu z olympiády v Tokiu, tak šly v roli velkého outsidera. A zázrak se nekonal.

„Tým měl určitou kvalitu, ale měli jsme jednu z těžších skupin. Německo, Polsko i Bulharsko jsou hodně těžkými soupeři. Porazit je by bylo překvapení, což se nám bohužel nepodařilo,“ hodnotila Magdaléna Jehlářová.

Nechtějí, abych vynechala zápas

Ta si však evropský šampionát taky vůbec nemusela zahrát. S týmem Washington State už jí začala příprava na novou sezonu.

„Celé mé působení na mistrovství Evropy bylo na poslední chvilku. Týden po startu šampionátu už nám s Washingtonem začínala sezona. A trenéři úplně nechtěli, abych vynechala zápas. Hrajeme totiž letos ve dvou blokařkách,“ vysvětlila situaci.

„Měla jsem s trenéry v Americe dohodu, že kdykoliv bude akce s národním týmem a nebude to zasahovat do našeho programu, budou mě uvolňovat. Tady to ale bylo hodně hraniční,“ doplnila.

Čeští trenéři původně chtěli, aby Magdaléna absolvovala s reprezentací i přípravu před mistrovstvím Evropy. Na to ovšem řekli v Americe jasné ne. Připravovat se musela za mořem. Následoval tedy odlet prakticky přímo na první utkání šampionátu.

„Na poslední chvilku se domluvili. Letěla jsem přímo do Bulharska, s týmem jsem měla před prvním zápasem dva tréninky. A po čtvrtém zápase jsem letěla hned zpátky do Ameriky přímo na první turnaj, který jsme hrály v Jižní Karolíně,“ prozradila hektický program.

Jehlářová zkrátka ve Spojených státech platí za hvězdu. Po své první sezoně byla zvolena nejlepším nováčkem napříč celou zemí, také v minulé sezoně si s týmem zahrála finálový turnaj v rámci slavné NCAA. A nechyběla ve výběru nejlepších hráček své konference.

„Určitě už je na mě větší tlak. Očekávají ode mě určité výkony a standard, taky bych se měla zlepšovat. Jsem jedna z nejstarších hráček v týmu a musím mít leadership,“ poznamenala.

Zatímco v loňském ročníku musela Magda bojovat například s bizarním nařízením hrát v rouškách, teď už se s týmem těší na zaplněné haly. A snad opět i finálový turnaj pro ty nejlepší celky v Americe.

„Na poslední chvilku vypadly tři hráčky základní sestavy, Teď se snažíme najít novou tvář týmu a dát to dohromady. První dva turnaje se nám moc nedařilo,“ uzavřela Magdaléna Jehlářová.