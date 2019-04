Sobota patřila od úvodu Přerovanům. Ti se ujali vedení 5:1. Kometa sice náskok dokázala smazat, ve 22. minutě byl stav 6:6, poslední dějství ale ovládl KVP, který rozhodl o zasloužené výhře 13:9.

„Fantastický úvod, kluci plnili přesně to, co jsme si na začátku řekli. Pak jsme ale ve třetí čtvrtině měli takovou černou čtyřminutovku. Už bych řekl, že je to taková naše tradice, což mě samozřejmě netěší. Nedařilo se nám v útoku ani v obraně. Ve čtvrté čtvrtině jsme se ale vrátili k naší hře a Brno jednoznačně porazili,“ zhodnotil první mač trenér Přerova Jiří Otáhal.

V NEDĚLI ROZHODLY NEVYUŽITÉ PŘESILOVKY

Rozdílné utkání sledoval zaplněný balkón přerovského bazénu v neděli. Málo branek, urputná obrana a hlavně pořádné drama. Domácí byli od začátku o jeden krůček vpředu, ve čtvrté čtvrtině ale hosté šli po proměněné penaltě do vedení 7:6. Přerované dokázali srovnat, v penaltovém rozstřelu ale měla více štěstí Kometa.

„Ani bych neřekl, že by si nás Brno načetlo. Evidentní a jasné je, že jsme měli šest přesilových her, nula proměněných. Pokud z těchto standardních situací nedáme ani jeden gól, tak nemůžeme vyhrát. Kluci pak znervózní, i když jsme v závěru srovnali, penalty jsou velká loterie,“ mrzelo Jiřího Otáhala.

V Brně se tak bude prakticky začínat od znova.

„Nic se neděje, série pokračuje dál. Bylo by krásné, kdybychom do Brna odjížděli se dvěma výhrami. Když si ale vzpomenu na loňský rok, kdy jsme na Slavii odjížděli se dvěma vítězstvími a nakonec jsme postup vybojovali až v penaltách, tak to vůbec nic neznamená,“ připomněl kouč Přerova.

Místo dvou mečbolů bude KVP čelit Kometě v jejich prostředí, které Přerované moc nemusí.

„Domácí prostředí je výhoda vždycky. Je pravda, že brněnský bazén není pro nás moc oblíbený, nicméně v play-off už se na tyto věci nemůžete vymlouvat. Když chcete hrát o medaile, musíte porazit kohokoliv,“ má jasno Jiří Otáhal.

O postupujícím do finále se rozhodne o víkendu 13. a 14. dubna. Pokud stav bude 2:2 na zápasy, finalistu určí penaltový rozstřel. Sobotní duel je na programu ve 20 hodin, v neděli se bude hrát od 15 hodin.

„Do Brna jedeme s jasnou taktikou – hrát naši hru. Když to dodržíme, je to v pohodě. Hlavně musíme zlepšit střeleckou produktivitu,“ uzavřel Jiří Otáhal.

KVP Přerov – KPSP Kometa Brno 13:9

KVP Přerov – KPSP Kometa Brno 7:8p (penalty 3:4)

Stav série: 1:1.