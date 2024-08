Zubr Cup by OKsystem 2023 v Přerově. Poslední turnaj ovládla Srbka Mia Rističová | Video: Deník/Ivan Němeček

Ivan Němeček dnes 09:19

Jubilejní 20. ročník s novým názvem. Tenisový turnaj ITF žen s dotací 60 000 dolarů na přerovské antuce se uskuteční od pondělí 19. do neděle 25. srpna v areálu TK Precheza Přerov. O body do světového žebříčku WTA se bude hrát nově pod názvem Z-GROUP Cup by OKsystem.