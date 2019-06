Byl to nekonečný závodní den, na jehož konci stáli na stupních vítězů tři Italové.

„Máme nový traťový rekord, hodnotíme to tedy samozřejmě velmi kladně. Jediný problém byl, že jsme končili hodně pozdě, protože bylo příliš velkých technických problémů a závad. Z vozů tekly oleje a nějaké auto nám dokonce vzplálo. Nebylo to ale nakonec nic dramatického, jen nám to závodní den hodně prodloužilo,“ hodnotila letošní ročník tisková mluvčí závodu Milena Schärferová.

Ani dlouhé čekání na start největší favority nedokázalo rozhodit.

Christian Merli se ve druhé jízdě blýskl rekordním časem, svůj loňský výkon vylepšil o více než sekundu. Dostal se tak pod magickou hranici dvou minut a čtyřiceti sekund.

Merliho největší rival Simone Faggioli bral stříbrnou příčku, v součtu obou jízd na Merliho (5:22.22) ztratil téměř deset sekund (5:31.33).

Italské trio na stupních doplnil Diego Degasperi (5:38.37).

Nejlepším z českých jezdců byl Miloš Beneš (5:39.19), který obsadil pátou příčku. Loni stříbrný Václav Janík po dvou vyrovnaných jízdách (5:43.13) obsadil sedmou pozici a pomyslné stříbro bral v pořadí mezi závodníky z České republiky.

Výsledky:

1. Christian Merli (It.) 5:22.22, 2. Simone Faggioli (It.) 5:31.33, 3. Diego Degasperi (It.) 5:38.37, 4. Joel Volluz (Švýc.) 5:38.47, 5. Miloš Beneš (ČR) 5:39.19, 6. Guy Demuth (Niz.) 5:42.36, 7. Václav Janík (ČR) 5:43.13, 8. Dušan Nevěřil (ČR) 5:52.24, 9. Fausto Bormolini (It.) 5:53.64, 10. Christoph Lampert (Rak.) 5:56.53, 11. Petr Vondrák (ČR) 6:02.55, 12. Petr Vítek (ČR) 6:05.85, 13. Petr Trnka (ČR) 6:08.64.