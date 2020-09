Pořádná zkouška na něj ale teprve čekala. Sedminásobný pokořitel slavného Ironmana na Havaji v sobotu stál na startu nejdelší trasy oblíbeného Author Šela Marathonu. Na louku pod Helfštýnem dorazil po 75 kilometrů dlouhém boji za čtyři hodiny, jednu minutu a devět vteřin. Na stupně vítězů stačilo zajet o necelé čtyři minuty rychleji. Hýzl skončil na pěkném čtvrtém místě a v kategorii za sebou nechal 15 zkušených soupeřů .

„Bylo to hravé oproti triatlonu. Nebyla to vůbec nuda,“ byl přerovský matador v cíli spokojen. Kdo ví, na závodech MTB jej možná budeme vídat častěji.

Jaká byla vaše premiéra na Author Šela Marathonu?

Nekonečné peklo. Hlavně ty nekonečné sjezdy. Hulákali po mně, že jim ujedu do kopce, ale zavazím z kopce (směje se).

Takže jste měl při náročných sjezdech hlavně respekt?

Já tam mám strach, nemám tu správnou techniku, sjezdy byly pro mě hodně obtížné, moc technické. Dvakrát jsem sebou praštil, jednou na jednu stranu, podruhé na druhou. Pak jsem kolem zapadl, protože jsem nedokázal projet úzkým koridorem, kde byl takový mostek. Tak jsem spadl rovnou do toho největšího bordelu.

Takže asi něco jiného než dlouhý triatlon…

Bylo to hravé oproti triatlonu nebo Ironmanu. Nebyla to vůbec nuda, neustále přehazovat, hlídat vše, dívat se pár metrů před sebe, případně sledovat jezdce přede mnou. Hrozně mě to bavilo. Bylo to těžké, ale mám z toho příjemný pocit.

Co říkáte na trať?

Pořadatelé si s tratí museli opravdu hodně vyhrát. Stálo to ale za to. Všem se to bude líbit, ale těch pádů, které jsem viděl, a já jsem byl mezi nima, tam bude hodně.

S časem plus mínus čtyři hodiny jste spokojen?

Jo, tři minuty od bedny. Už jsem si před třemi týdny vyzkoušel Rusavskou padesátku a taky jsem byl v 50+ čtvrtý. Dneska zase. To mě trošku štve.

Proč jste se vlastně rozhodl „přesedlat“ na horské kolo a zajet si Šela Marathon?

Za prvé nemám triatlonové kolo, to znamená, že triatlon šel tuto sezonu kolem mě. Navíc Ironmany se nekonaly. Jelikož jsem trénoval a tohle je o vytrvalosti, o síle a o vůli, tak myslím, že ty čtyři hodiny jsou pro mě taková zábava (směje se).